Brescia, i mesi delle muse: Euterpe

La libreria Florville (Corso Cavour 6, Brescia) presenta un nuovo ciclo di eventi: i mesi delle muese - arte, cultura, pensioro- 8 dialoghi. Lungo tutto l'anno 2023, una volta al mese (esclusi agosto e dicembre), artisti studiosi scrittori pensatori della città e da tutta Italia si confronteranno tra loro e col pubblico, esponendo le proprie ricerche in corso, gettando uno sguardo critico sul mondo contemporaneo, incentivando quindi un dibattito vivo e libero. Ogni appuntamento sarà sotto l'egida di una delle nove Muse della classicità greco-romana - poiché non si dà reale novità culturale senza rapporto creativo con la tradizione.



Ingresso libero fino a esaurimento posti, presso la Sala della Parrocchia di S. Alessandro (primo piano), via Moretto 75, Brescia (vicinissimo alla libreria!) Via il 12 marzo, all'insegna della Musa Euterpe, sul tema: Musica ieri oggi domani, con ben quattro ospiti d'eccellenza, che intrecceranno in maniera inedita, in esclusiva per quest'occasione, le loro differenti esperienze e competenze musicali:



Roberto Bellan Musicista, tecnico restauratore di pianoforti

Dario Biagiotti Chitarrista, autore, produttore

Giacomo Cattalini Fisarmonicista e organizzatore di Montisola Manouche – Raduno Gipsy Jazz

Felice Cosmo Pianista, compositore



Per ulteriori informazioni e richieste, scrivete a courvalsrl@gmail.com