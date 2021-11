​​​​​Brescia: Marcia per l'Accoglienza

Sabato 13 novembre alle ore 14:30, partendo da Largo Formentone, si terrà la marcia per l’accoglienza di tutte le persone in fuga e in pericolo a causa della crisi afghana.

L'obiettivo è quello di aiutare chi si trova in situazioni urgenti di sofferenza, lottando al fianco delle donne e degli uomini afghani per i diritti e le libertà individuali fondamentali, a fronte della complicata situazione odierna.

Da martedì 16 novembre alla sala incontri di Ambiente Parco in Largo Torrelunga 7 inizierà un ciclo di appuntamenti per Tutor territoriali di integrazione, rivolti a chiunque voglia mettere a disposizione le proprie capacità e risorse per accogliere i rifugiati in situazioni di difficoltà.

Per partecipare è necessario munirsi di certificazione verde (green pass) e scrivere a tutorintegrazione@gmail.com.