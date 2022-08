"Voci di donna" al Festival LeXGiornate: a Brescia dal 15 al 24 settembre

La cultura come restituzione: di esperienza, competenze, bellezza, progettualità, educazione, dialogo. La cultura secondo la Fondazione Francesco Soldano, la cultura del Festival LeXGiornate, che torna a illuminare la città di Brescia dal 15 al 24 settembre: ma con un ideale spin-off, ovvero la prima edizione (di tre) del nuovo progetto From Me To We, a cui saranno invitati un centinaio di giovani provenienti da parrocchie di periferia sparse su tutto il territorio nazionale, da Brescia a Napoli, da Milano a Catania passando per Roma e Perugia, pronti a vivere una settimana di "residenza artistica". Con il featuring dell'instancabile don Marco Mori, si realizzerà una nuova piccola comunità (dal 4 all'11 settembre), che gli ultimi giorni lavorerà ad uno spettacolo teatrale, in programma il 10 settembre (ore 21) al Der Mast.

Il Festival LeXGiornate

Con ordine, il Festival: come sempre diretto da Daniele Alberti, celebra quest'anno la sua diciassettesima edizione. Con un tema speciale, le "Voci di donna": un percorso di 10 giorni scandito da concerti, spettacoli e riflessioni culturali, artisti di fama internazionale e alcuni tra gli esponenti più noti e celebrati del mondo culturale italiano. Un calendario di eventi il cui obiettivo è intercettare i segni della contemporaneità e di un mondo in costante evoluzione: protagonista, appunto, saranno le "Voci di donna" in tutte le possibili declinazioni.

"Il nostro obiettivo, da creatori di creatività - spiega Daniele Alberti - è porci in ascolto delle istanze del tessuto contemporaneo, attraverso input culturali e artistici in grado di promuovere un dialogo fra mondi e linguaggi, generando sinergie multiformi. Il Festival tradurrà questa mission in momenti di incontro, e le voci di donna prenderanno forma, suono e corpo in lungo viaggio ricco di proposte avvincenti, una polifonia di pensieri ed emozioni".

Il programma del 2022

Ricco, ricchissimo il programma. A partire dalle conferenze, in scena sempre alle 18 all'Auditorium San Barnaba:

Domenica 18 settembre: Vito Mancuso "La mente innamorata"

Lunedì 19 settembre: Laura Boella "Con voce umana"

Mercoledì 21 settembre: Ilaria Capua "Il coraggio di non avere paura"

Giovedì 22 settembre: Barbara Carfagna "L'arte di comunicare oggi"

Venerdì 23 settembre: Michela Marzano "Storia, memoria, identità"

Nell'ambito del Camp Now! Festival, i ragazzi di diverse scuole bresciane incontreranno gli stessi relatori: il 19 settembre Vito Mancuso e il 20 Laura Boella all'Auditorium San Barnaba, il 22 Ilaria Capua al Canossa Campus, il 23 Barbara Carfagna all'Istituto Arici, il 24 Michela Marzano all'IIS Antonietti.

I concerti, on air dalle 21 e sempre all'Auditorium San Barnaba:

Giovedì 15 settembre: Pamela Villoresi "La musica nell'anima"

Venerdì 16 settembre: Banda Osiri, Telmo Pievani, Federico Taddia "Il maschio inutile"

Sabato 17 settembre: Simona Molinari "Petali in tour"

Venerdì 23 settembre: Lilya Zilberstein "Recital pianistico"

Sabato 24 settembre: Israel Varela, Rita Marcotulli, Anabel Moreno, Ares Tavolazzi "Frida en silencio"

Si segnala infine l'evento speciale "Le donne del mito", un viaggio immersivo dal mito alla contemporaneità: martedì 20 settembre (ore 21) all'Istituto Cesare Arici, sullo sfondo di Palazzo Martinengo Cesaresco, si tratteggeranno le storie di alcune figure femminili del mito classico, guidati e ispirati dai meravigliosi affreschi che decorano le stanze dello stesso Istituto.

Informazioni e biglietti

L'ingresso alle singole conferenze costa 8 euro: prevista una formula di abbonamento al prezzo di 32 euro. L'ingresso ai singoli concerti costa 25 euro, abbonamento al prezzo di 100 euro. L'evento "Le donne del mito" è gratuito ma solo su prenotazione, da effettuare sul portale fondazionesoldano.com. I biglietti sono in vendita su vivaticket.it, attraverso il sito fondazionesoldano.com.