Nell’anno di Bergamo Brescia Capitale italiana della cultura, il Landscape Festival, manifestazione ideata nel 2010 a Bergamo dall’Associazione Arketipos, arriva per la prima volta a Brescia.

La manifestazione dedicata alla cultura del paesaggio, evento di riferimento dell’area “Città Natura”, debutterà a Brescia venerdì 8 settembre, con alcuni luoghi del centro (corte di MO.CA, piazza S. Alessandro, piazza Bruno Boni, corsia del Gambero e piazza S. Domenico) valorizzati da allestimenti verdi e artistici ideati dalla nota paesaggista Silvia Ghirelli e ispirati dal tema scelto quest’anno dalla commissione scientifica del Festival, “Grow Together”, crescere insieme.

Da sabato 9 settembre, un fitto cartellone di eventi gratuiti su prenotazione animerà le sale di MO.CA e due sedi esterne, Auditorium San Barnaba e Capretti.

Sempre MO.CA ospiterà nella galleria al piano nobile l’esposizione dedicata alla figura e ai progetti della paesaggista Ghirelli e Altri Paradigmi, mostra di Marco Nones e Sergio Camin, un dialogo dei due artisti tra labirinti e Rinascita.

Gli eventi in cartellone spaziano dai talk alla musica, fino al teatro e al cinema; creati per pubblici di ogni età, hanno con un occhio di riguardo per le nuove generazioni per sensibilizzarle a un approccio al mondo del paesaggio aperto, rispettoso e consapevole.

Questo il palinsesto degli eventi, per approfondimenti sulle singole iniziative e prenotazioni si rimanda alla pagina dedicata sul sito Landscape Festival, https://www.landscapefestival.it/eventi-brescia.

I CORTI DI BAMBINI E GRANDI MAESTRI

MO.CA, Sala Danze

09/09 ore 15-16

Con Avisco, associazione per la ricerca e la sperimentazione sugli audiovisivi in ambito scolastico e socioeducativo, saranno proiettati cortometraggi creati da bambini e da grandi maestri; un esperto spiegherà tecnica e storie di queste opere e dei loro Autori, la freschezza e la libertà del loro sguardo sul mondo.

L’ALLERGIA NON HA STAGIONE

MO.CA, Sala Danze

09/09 ore 18-19:30

Conferenza con accompagnamento musicale

Dr.ssa Marina Braga

Come il sistema immunitario reagisce al contatto con i pollini; intermezzi con l’opera compositiva acusmatica di Corrado Saija, da fruire nel buio totale.



BoRegA ‘l Ca

MO.CA, Sala Danze

09/09 ore 21-23

Concerto di Piergiorgio Cinelli e Roberto Capo

Omaggio teatral-musicale a quattro poeti che hanno dato lustro al dialetto bresciano: Anna Paola Bonazzoli, Riccardo Regosa, Angelo Albrici, Angelo Canossi. L’incontro tra un attore, Roberto Capo, e un cantautore, Piergiorgio Cinelli, amanti e promotori del dialetto bresciano, ha dato vita a uno spettacolo senza fronzoli, omaggio alla poesia semplice e popolare, dove si incontreranno i personaggi che nel primo ‘900 hanno calcato le strade della nostra città, da Ràssega a Gioàn Caràfa.

“È tempo di uguaglianza e inclusione”

MO.CA, Teatro Idra

10/09 ore 10

Presentazione alla cittadinanza dei risultati del progetto vincitore della Call to action, Cultura, Reti e Territorio promosso da Fondazione Comunità Bresciana in accordo con Fondazione Cariplo. “È tempo di uguaglianza e inclusione” è stato ideato dal tavolo di Aggregazione Brescia 1 che ha coinvolto 11 realtà cittadine. Il progetto ha messo al centro della riflessione il recupero dell’identità sociale e delle opportunità culturali della città. Durante la mattinata saranno proposti alcuni dei risultati finali dei laboratori e dei progetti realizzati: una performance itinerante, uno spettacolo di improvvisazione musicale, un tableau vivant.

I CORTI DI BAMBINI E GRANDI MAESTRI

MO.CA, Sala Danze

10/09 ore 15-16

Con Avisco, associazione per la ricerca e la sperimentazione sugli audiovisivi in ambito scolastico e socioeducativo, saranno proiettati in loop cortometraggi creati da bambini e da grandi maestri.

SEX & THE CLIMATE

Teatro San Barnaba

10/09 ore 18-20

Stefano Caserini (Professore al Politecnico di Milano), Erminio Cella (Pianista), Giuliana Ubertini (Attrice), Francesca Cella (Regia)

Conferenza-spettacolo che esplora le connessioni tra eros e clima, evidenziando come il cambiamento climatico influisce anche sui sentimenti e le relazioni umane.

Stefano Caserini raccoglie indizi da fonti diverse per ipotizzare il futuro di questo legame, offrendo suggerimenti su come prepararsi e reagire al cambiamento climatico, adattarci al meglio e limitarne i danni. Con Giuliana Ubertini si esplorano aspetti sorprendenti e stravaganti, cercando di contribuire a porvi rimedio trovando anche il modo di approfittarne e divertirsi.

Impatto dei Grandi Eventi Culturali sul Paesaggio e sul Territorio: Riflessioni e Prospettive per Brescia Capitale della Cultura 2023



Teatro San Barnaba

10/09 ore 20-21

Tavola rotonda con Laura Saija (Docente Dipartimento Ingegneria Civile e Architettura Dicar - UniCT), Emanuele Galesi (Giornalista, scrittore, insegnante, coautore dell’Atlante dei classici padani)

Dialogo interdisciplinare che cerca di porre all'attenzione una vasta gamma di tematiche che circondano il legame profondo tra politiche culturali e trasformazione del paesaggio urbano. Si affronterà il tema del potere trasformativo delle iniziative culturali attraverso gli esempi di città in cui tali manifestazioni hanno plasmato in modo duraturo la morfologia e l'identità del territorio; si passeranno in rassegna le caratteristiche chiave che conferiscono agli eventi culturali un'impronta a lungo termine nel tessuto urbano. Un focus cruciale sarà la sostenibilità culturale e ambientale, considerando sfide e opportunità nella realizzazione di iniziative in armonia con i principi di sostenibilità. In conclusione, si esploreranno le visioni future per il paesaggio culturale di Brescia, riflettendo su quali elementi è auspicabile si sviluppino nel lungo termine.

Una conversazione su un tema cruciale, illuminante e ispiratore, cui esperti e partecipanti contribuiranno al dialogo sulla relazione profonda tra cultura, territorio e trasformazione urbana.

Teatro in erba

MO.CA, Sala Diana

11/09 ore 15-16:30

Gli attori Lorenzo Braione e Mariagiulia Manni di Centopercento Teatro si rivolgono ai piccoli, ma non solo, mettendo in scena una storia da loro creata che ha come protagonisti le piante, i fiori e lo scontro eterno tra il Bene e il Male.



L'invenzione del Mediterraneo tra natura e cultura: un'idea di paesaggio

MO.CA, Sala Danze

11/09 ore 17:30-18:30

Conferenza

Mariavittoria Facchinelli Mazzoleni, Storica dell’arte

La storia e l’evoluzione del giardino mediterraneo, ripercorsa attraverso le opere dei grandi artisti.

Giulio Tampalini e Ginastera Tango

MO.CA, Sala Danze

12/09 ore 21-23

Un viaggio nel mondo musicale intenso e poetico di Astor Piazzolla attraverso i suoi celebri tanghi. Vita, energia, sogno e passione convivono nella sua musica, eseguita magistralmente da Giulio Tampalini e da Ginastera Tango.

Teatro in erba

MO.CA, Sala Diana

13/09 ore 15-16:30

Gli attori Lorenzo Braione e Mariagiulia Manni di Centopercento Teatro si rivolgono ai piccoli, ma non solo, mettendo in scena una storia da loro creata che ha come protagonisti le piante, i fiori e lo scontro eterno tra il Bene e il Male.

Cinema, Vita, Natura: incontro con due registi bresciani

MO,CA, Sala Danze

13/09 ore 18-21

Interverranno Franco Piavoli, scrittore, sceneggiatore, fotografo e regista di numerosi corto e lungometraggi premiati dalla critica e dal pubblico, e Andrea Grasselli, autore, regista e produttore di documentari creativi. I due artisti racconteranno, anche con la proiezione di loro opere, la poetica e l’amore che li spinge e sostiene nell’indagare la natura, la vita e il loro rapporto.

INCONTRO CON SILVIA GHIRELLI, PAESAGGISTA DEL LANDSCAPE FESTIVAL

MO.CA, Sala Danze

14/09 ore 17:30-19

Silvia Ghirelli, nota landscape designer, racconta il concept e la realizzazione delle sue installazioni verdi a Brescia.

Walden Hour, Meet & Talk della community We are Walden

Auditorium Capretti

15/09 dalle ore 18

We are Walden è un luogo di incontro digitale e fisico dedicato ai giovani che condividono i valori della sostenibilità e del rispetto dell’ambiente. Il progetto è ideato da Rilegno, consorzio nazionale che si occupa della raccolta e del recupero di imballaggi di legno, creando un’economia circolare e generando valore per l’Uomo, la Natura e l’Ambiente. La serata sarà l’occasione per conoscersi, confrontarsi e costruire insieme alternative sostenibili.

L'evento vedrà la partecipazione di ospiti di grande rilievo, pronti a condividere il loro prezioso contributo: Luca Mercalli, Presidente della Società Meteorologica Italiana, e Telmo Pievani, Professore Ordinario di Filosofia delle Scienze Biologiche presso il Dipartimento di Biologia dell’Università di Padova.

Durante la serata altri ospiti speciali: Lotta, musicista e attivista, Alterales, fumettista impegnata a spiegare il cambiamento climatico, Adele Zaini, attivista ambientale e divulgatrice scientifica. A moderare il talk Mariano Chernicoff, docente di Wood Design del Politecnico di Milano. La serata si concluderà con un aperitivo in cortile.

L’esperto risponde

MO.CA, Sala Diana e Sala Conversazioni

16/09, ore 10-12/15-18

Un gruppo di botanici, vivaisti e paesaggisti sarà a disposizione per incontri singoli sulle problematiche del verde privato. Cura del giardino e dell’orto, suggerimenti per la progettazione degli spazi verdi: le domande degli appassionati del verde avranno finalmente risposta.

IL SETTIMO CONTINENTE (TEATRO PER RAGAZZI)

MO.CA, Teatro Idra

16/09, ore 21

Compagnia La Ribalta Teatro

L’oceano ha il mal di pancia! Se ne è accorto da trent’anni Charles Moore, marinaio, esploratore, ambientalista, scrittore statunitense che, da Cristoforo Colombo dei giorni nostri denuncia, non con troppo successo, la scoperta o, meglio, l’emersione, o più correttamente, “l’agglomerazione” coatta della più grande opera artificiale mai costruita, la più grande improvvisazione ingegneristica mai concepita dall’essere umano e si sa, dalle improvvisazioni, nascono grandi cose. Al momento, è grande tre volte la Francia ed è chiaramente visibile dallo spazio (altro che grande muraglia). È il Pacific Trash Vortex, per alcuni la grande zuppa di plastica, per i più fantasiosi l’isola di plastica.

L’esperto risponde

MO.CA, Sala Diana e Sala Conversazioni

17/09, ore 10-12/15-18

Un gruppo di botanici, vivaisti e paesaggisti sarà a disposizione per incontri singoli sulle problematiche del verde privato. Cura del giardino e dell’orto, suggerimenti per la progettazione degli spazi verdi: le domande degli appassionati del verde avranno finalmente risposta.

Open Studio Markers Hub

MO.CA, I° piano manica lunga

17/09, ore 14-19

Al piano di Makers Hub, troverete aperte le porte dei loro studi, dove potrete scoprire ed acquistare le creazioni di questo gruppo di artisti e giovani imprenditori.



Touring Club Italiano “Tra aquile e leoni storie di animali nelle sale storiche del palazzo”

MO.CA

17/09, ore 15-18

Narrazione a cura dei Soci Volontari per il Patrimonio Culturale del Touring Club Italiano nelle sale storiche del palazzo alla scoperta delle scene e delle raffigurazioni di animali e piante.

Associazioni:

MO.CA - centro per le nuove culture è un incubatore di progetti innovativi nel campo dell’arte, cultura e creatività contemporanea. Situato presso Palazzo Martinengo Colleoni di Malpaga a Brescia, è oggetto di un accordo di valorizzazione, promosso dal Comune di Brescia, in collaborazione con Fondazione ASM, Brescia Infrastrutture e le associazioni di categoria. MO.CA promuove e sviluppa progetti di impresa culturale, manifatturiera e di ricerca storico-artistica. È sede di associazioni culturali, aree espositive, archivi ed atelier, nati dall’iniziativa di giovani imprese.

AVISCO è un'Associazione del Terzo Settore che opera da oltre 36 anni sul territorio bresciano, nazionale e internazionale, occupandosi di ricerca, sperimentazione, produzione e aggiornamento sul linguaggio cinematografico in ambito socio-educativo e culturale. Sempre attenta ai cambiamenti nel campo della comunicazione mass mediale, promuove l'uso consapevole e creativo del linguaggio audiovisivo e delle nuove tecnologie. Realizzare un prodotto audiovisivo non è solo un processo di esplorazione del proprio mondo interiore ed espressione di un personale punto di vista, ma anche, e soprattutto, un atto comunicativo e di condivisione. Da spettatori/fruitori di contenuti più o meno omologati, si può diventare autori consapevoli. LE ATTIVITÁ e i percorsi che Avisco propone spaziano dai laboratori di produzione multimediale per tutte le età, ai percorsi di visione guidata al film, a corsi di formazione, seminari ed eventi che si svolgono in scuole, musei, festival, centri culturali, cinema, biblioteche e strutture socio-sanitarie. Attualmente una delle esperienze più significative e strettamente connesse alla città è Cartoni Animati in Corsia presso l’Ospedale dei bambini di Brescia e papa Giovanni XXIII di Bergamo.Avisco pone particolare attenzione ad alfabetizzare/addestrare /formare educatori e insegnanti con l’obiettivo di preparali a gestire, a loro volta, laboratori con i minori. Favorisce una diffusione esponenziale delle esperienze e delle loro modalità di conduzione, consentendone una propagazione anche geografica.

IDRA è un Teatro che si trova a MO.CA - Centro per le nuove culture nato dalla naturale trasformazione di una compagnia di professionisti. Dal 2008 la compagnia è vincitrice del bando ETRE della Fondazione Cariplo e nel 2016 Il suo festival Wonderland entra nella rosa dei festival italiani sostenuti dal Ministero della cultura (MIC). IDRA Teatro ha due aree di interesse: la formazione/sostegno in particolare agli artisti emergenti e l’organizzazione di eventi secondo un unico progetto artistico. Dal 1998 la sua attività produttiva è cresciuta esponenzialmente grazie alla cooperazione con teatri ed enti regionali, nazionali ed internazionali portando alla ribalta giovani artisti emergenti. D’altra parte, anche i suoi eventi hanno acquistato una eco transnazionale senza dimenticare, però, il forte radicamento sul territorio: Wonderland Festival (riconosciuto dal Mibact e da Regione Lombardia), il Circuito Città Dolci, Network Drammaturgia Nuova, Progetto CURA e Premio A.L. Petroni. IDRA Partecipa attivamente a diverse reti tra quali CRESCO, ETRE e IETM.

L’iniziativa Aperti per Voi del Touring Club Italiano favorisce l’apertura di luoghi d’arte e di cultura attraverso la collaborazione dei Soci Volontari per il Patrimonio Culturale. L’intento è quello di promuovere e diffondere la conoscenza dei beni culturali consentendo la visita di luoghi solitamente chiusi al pubblico. Da Settembre 2010 “Aperti per Voi” è presente anche a Brescia e i Soci volontari garantiscono la possibilità di accedere, gratuitamente in alcuni importanti luoghi della nostra città tra cui le sale storiche di MO.CA - centro per le nuove culture sito in Palazzo Martinengo Colleoni di Malpaga, la Prima e Terza Domenica del mese dalle 15 alle 18.

Makers Hub è un "Alveare" creativo destinato a giovani interessati a sviluppare percorsi di autoimprenditorialità nei settori di artigianato, design, moda e grafica.

Gli spazi sono sempre aperti al pubblico.

Landscape Festival è reso possibile grazie alla partecipazione delle istituzioni che da sempre sostengono e credono nella manifestazione, come Regione Lombardia, Comune di Brescia, Comune di Bergamo, Camera di Commercio di Bergamo, UniAcque e Fondazione Cariplo. L’edizione 2023 di Landscape Festival vede a Bergamo la partnership di Ceta, Pedrali, Mapei, Terna e INTERNI, con alcune installazioni della Mostra-Evento Design Re-Evolution della Milano Design Week 2023 e a Brescia la partnership di Coldiretti Brescia, Pedrali e Rilegno.

Landscape Festival ha coinvolto nelle prime 12 edizioni oltre 2.000.000 di visitatori, divenendo un polo nazionale e internazionale per il mondo del paesaggio e per tutti coloro che abbiano il desiderio di capire, scoprire, imparare, sperimentare. Il festival e il lavoro di Arketipos, lungo tutto l’anno, sono indirizzati a fornire al pubblico esperto e no, più chiavi di lettura possibili per uno sviluppo sostenibile che possa anche consolidare e rendere ancora più attive le relazioni nazionali e internazionali intessute in questi undici anni di confronto. Un impegno, quello di Bergamo come Città del Paesaggio, che nasce e si ispira anche grazie alla sua straordinaria conformazione, incontro virtuoso tra paesaggio e costruito - si pensi alla posizione geografica così come alla morfologia di Città Alta - e che prosegue anche grazie ad alcuni importanti riconoscimenti che confermano la giusta direzione: l’inserimento delle Mura Veneziane come Patrimonio dell’Umanità UNESCO nel 2017 e, nel 2021, il Premio Nazionale del Paesaggio riconosciuto alla Valle d’Astino e promosso dal Ministero della Cultura.

Alla manifestazione è stata conferita la Medaglia del Presidente della Repubblica e ha ricevuto il Patronato e il contributo con il riconoscimento della qualifica di rilevanza da Regione Lombardia.

Landscape Festival è ideato da Arketipos con il sostegno di Comune di Brescia, Comune di Bergamo e Regione Lombardia, grazie a Camera di Commercio, Fondazione Cariplo e Uniacque.

Arketipos è nata nel 2010 per promuovere a livello nazionale e internazionale i temi del paesaggio attraverso l’organizzazione di Landscape Festival – I Maestri del Paesaggio. Il sogno e l’impegno di un gruppo di persone, anche grazie alla sensibilità e al sostegno dell’amministrazione comunale di Bergamo, sono diventati realtà e si consolidano, anno dopo anno, come un progetto riconosciuto in Italia e nel mondo.

L’Associazione si pone come obiettivi la promozione, diffusione e valorizzazione della cultura del paesaggio naturale e antropizzato, al fine di favorire uno sviluppo sostenibile e nel contempo la crescita delle potenzialità di ogni territorio, attraverso il coinvolgimento delle discipline dell’architettura del paesaggio, della tutela ambientale e del verde, della creatività e dell’arte e la formazione delle nuove generazioni di professionisti e cittadini.

Per raggiungere i suoi fini Arketipos si impegna con enti, università, istituzioni, associazioni e società scientifiche nazionali e internazionali e attiva collaborazioni con aziende e singole professionalità per favorire la ricerca.