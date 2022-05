Brescia: laboratorio della calma

Una mattinata di pratica per chi vuole approcciarsi alla Mindfulness e alla meditazione formale.

Un laboratorio per donne e uomini affaticati, che vogliono imparare ad allentare le tensioni del corpo e calmare la mente attraverso una tecnica naturale e preziosa: la respirazione.

Per chi desidera intraprendere una nuova modalità di concedersi del tempo per sé, contestualmente all’esigenza di crescita personale e potenziamento del proprio benessere emotivo e psicofisico.



- autosservazione corpo+mente+cuore



- gestione dello stress