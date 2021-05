Brescia: "Intorno alla Vittoria Alata. Conversazioni di archeologia"

Giovedì 27 maggio, alle ore 18.30 presso la White room del Museo di Santa Giulia (via Musei 81/b e disponibile dal giorno successivo sui canali social di Fondazione Brescia Musei), si tiene, nell’ambito del Brescia Photo Festival promosso da Comune di Brescia, Fondazione Brescia Musei e MaCof-Centro della Fotografia Italiana, il primo incontro del ciclo di conferenze “Intorno alla Vittoria Alata. Conversazioni di archeologia”.



Le voci e le esperienze di studiosi di vari ambiti dialogheranno intorno a temi quali la memoria, la cura, il rapporto tra l’archeologia e il contemporaneo, tra conservazione e valorizzazione, tra immagine e percezione toccando numerosi aspetti che, a partire dal progetto di restauro della Vittoria Alata, sono affrontati dal palinsesto di iniziative che Fondazione Brescia Musei ha messo in campo nel biennio 2020-2021.



Il primo appuntamento dal tema “Archeologia e architettura. L’influenza dell’antico nella progettazione architettonica e urbanistica” vede l’intervento di Alberto Ferlenga (Rettore Università IUAV di Venezia) e Pierre Alain Croset (professore di Composizione architettonica e urbana, Politecnico di Milano) con Guido Beltramini (direttore del Centro studi Andrea Palladio di Vicenza e membro del comitato scientifico di Fondazione Brescia Musei). Nella conversazione-dibattito tema guida sarà il rapporto tra le tracce antiche e il presente, tra l’eredità classica e la contemporaneità, approfondendo, attraverso una carrellata di esempi, come la presenza diffusa in Italia delle rovine abbia influenzato inevitabilmente l’architettura attuale.

L’incontro è anche l’occasione per partecipare alla visita guidata alla mostra “Alfred Seiland. IMPERIUM ROMANUM. Fotografie 2005-2020” (alle ore 16.45 con ritrovo presso la biglietteria del Museo di Santa Giulia. Costo: biglietto ridotto e € 6,50 servizio guida).

Per entrambi gli incontri si consiglia la prenotazione al CUP Centro Unico Prenotazioni 030.2977833-834 santagiulia@bresciamusei.com. Per coloro che non riuscissero a partecipare dal vivo, sarà possibile vedere le conferenze sui canali social di Fondazione Brescia Musei.

Prossimi incontri:

• 10 giugno 2021 ore 18:30

La Vittoria Alata tra archeologia e scienza Anna Patera, Annalena Brini, Monica Galeotti (Opificio delle Pietre Dure di Firenze) con Francesca Morandini (conservatore delle collezioni e delle aree archeologiche di Fondazione Brescia Musei) in streaming sui canali social di Fondazione Brescia Musei

• 24 giugno 2021 ore 18:30

Archeologia in pericolo. Il patrimonio nelle aree di conflitto Elio Ciol (fotografo) e Daniele Morandi Bonacossi (professore di Archeologia e storia dell’arte del Vicino Oriente Antico, Università degli studi di Udine) con Alberto Garlandini (presidente di ICOM e membro del comitato scientifico di Fondazione Brescia Musei) presso White Room di Santa Giulia, via Musei 81/b

In occasione della conferenza si propone alle ore 16.45 la visita guidata alla mostra Alfred Seiland. IMPERIUM ROMANUM. Fotografie 2005-2020 con ritrovo presso la biglietteria del Museo di Santa Giulia.

Costo: biglietto ridotto e € 6,50 servizio guida

• 1 luglio 2021 ore 18.30

Tempo, cura, immagine Alessandra Chemollo (fotografa) e Claudio Cuccia (direttore Dipartimento Cardiovascolare Fondazione Poliambulanza) con Stefano Karadjov (direttore Fondazione Brescia Musei) presso la Sala Conferenze della Fondazione Poliambulanza, via Bissolati 57 - Brescia



