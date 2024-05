Immor(t)al: il nuovo libro di Francesco Codenotti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

“Immor(t)al” “La società è malata. Serviva solo qualcuno che lo raccontasse.” Il mondo, sia quello magico sia quello ormai in declino della razza umana, deve il proprio Equilibrio a un patto stretto secoli orsono dai quattro Clan fondatori: il Clan dell’Ordine, assetato di conoscenza; il Clan della Stella Rossa, che più di tutti brama la libertà; il Clan del Khaos, maestro delle Arti Oscure; il Clan della Mano della Luna, fedele solo al Dio Beelus. L’Equilibrio però è fragile, troppo fragile, e l’arrivo non previsto di un nuovo Immortale lo spezzerà definitivamente. Il dado è tratto, la valanga ha cominciato la propria inesorabile discesa. La parola “morale” diviene presto per tutti i Clan nient’altro che un pretesto per compiere atti aberranti, primo tra tutti la conquista della Lancia di Longino, unico artefatto in grado di uccidere un Immortale. Tra tradimenti, alleanze inaspettate e piani temporali differenti, sei pronto a scoprire il dark fantasy che ti mostrerà la nostra storia come non la avevi mai concepita prima? Sei pronto a mettere in gioco tutto quello in cui credi? «Scegli.»