Brescia: "Creature mostruose" alla Pinacoteca Tosio Martinengo

In occasione di Halloween, a seguito del grande successo raccolto nella scorsa edizione Fondazione Brescia Musei propone per il weekend l'evento alle famiglie con bambini dai 6 ai 12 anni dal titolo "Creature mostruose", in programma il 1° novembre alle 15 presso la Pinacoteca Tosio Martinengo.

Una passeggiata ad alto tasso di mostruosità alla ricerca degli esseri bizzarri e dall’aspetto orribile raffigurate nei dipinti. Facciamoci ispirare dalla fantasia degli antichi maestri per poi creare una nostra creatura immaginaria.

L'attività si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti relative all’emergenza Covid-19, in ambienti adeguatamente areati, igienizzati e consoni a garantire il distanziamento tra i partecipanti.



Chi vuole può partecipare indossando i propri travestimenti!



MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

A tutela della sicurezza dei partecipanti l’accesso è consentito a un numero massimo di 20 persone, fra adulti e bambini. La prenotazione è obbligatoria, esclusivamente per via telefonica o mail al CUP, con il ritiro del biglietto il giorno stesso dell’attività presso la biglietteria della sede museale dell’evento.

Tutti i partecipanti devono indossare mascherine chirurgiche.

Nella zona accoglienza e nel percorso museale sono a disposizione i dispenser con soluzione idroalcolica per la disinfezione delle mani.



Costo per ogni attività: € 6,50 adulti; € 3,50 bambini



Prenotazione:

CUP Centro Unico Prenotazioni

030.2977833 - 834

santagiulia@bresciamusei.com

(attivo tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 16.00)