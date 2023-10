Brescia: Hallogreen

Il solito Halloween consumista fa paura? A Poco Conto arriva HalloGreen, per divertirsi e festeggiare in modo sostenibile! Sabato 28 ottobre, dalle 15 alle 18, Poco Conto, via Viotto n.24

Halloween Swap Party: porta costumi e accessori di halloween e scambiali con altri. Dalle 15 alle 16 consegna - dalle 17 alle 18 swap. Laboratorio: costume spaventosi creati da vecchi abiti riusati con @kosmos.opensourcefashion (Su iscrizione). Caccia al tesoro per bambini dai 7 anni con gli Amici di Farfengo (su iscrizione). Letture da Brividi e laboratorio di riciclo creativo per bambini dai 4 ai 7 anni con Favoleggiando (su iscrizione). Zucche bio dell'orto sociale @siamo_alverde. Merenda per tutti.