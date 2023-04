Brescia: grest all'oratorio Santa Maria in Silva

Come tutti gli anni l’oratorio Santa Maria in Silva propone il Grest 2023 in collaborazione con altre realtà della zona. Dal lunedì al venerdì dalle ore 14.30 alle ore 18.30, dal 12 al 30 giugno 2023



La giornata tipo prevede:

. Accoglienza e scenette e balli

. giocone a tema

. laboratori

. merenda e tempo libero

. tornei

. conclusione e balli



Gita settimanale il mercoledì esclusa e non obbligatoria e vincolante. Zone Brescia Interessate: Brescia zona Centro, Brescia zona Sud

Luogo Svolgimento: Via Sardegna, 24 25124 Brescia. Età dei destinatari: 6-14 anni (dalla prima elementare alla terza media)



Copertura oraria: pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 18.30. Costo:25 euro a settimana, merenda inclusa.



Spese extra: Nella quota è esclusa la gita settimanale che si svolge il mercoledì (giornata intera), verrà comunicata qualche giorno prima con tutte le indicazioni. Chi non partecipa alla gita, non paga questa spesa extra e rimane a casa il giorno della gita. Sconti: Sono previsti sconti per fratelli (40 euro a settimana per coppia fratelli)