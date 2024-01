Brescia: Giornata Internazionale in Memoria delle Vittime dell'Olocausto

Indirizzo non disponibile

Sabato 27 Gennaio il Comune di Brescia ricorda le vittime dell’Olocausto a 79 anni dalla giornata durante la quale le truppe dell'Armata Rossa liberarono il campo di concentramento di Auschwitz, svelando l'orrore del genocidio nazista.

Nella data simbolo identificata per commemorare le milioni di vittime si parlerà di Shoah per indicare lo sterminio del popolo ebraico, obiettivo del regime nazista.

Un capitolo tragico della storia che bisogna ricordare affinchè non si ripeta, mai più. Il Comune di Brescia, in collaborazione con la Casa della Memoria, ha programmato per la giornata una serie di iniziative nella città.