Brescia: il Giappone nel chiostro

Ritorna Il Giappone nel Chiostro. ?La manifestazione che mira a diffondere la conoscenza della cultura nipponica nelle sue molteplici sfaccettature. Mostre artistiche, conferenze, esibizioni, ospiti d’eccezione e mostra-mercato. Tutto in una nuova location, il MO.CA - Centro per le nuove culture, per entrare in contatto con il Giappone. Ideazione di Paolo Linetti, organizzazione da parte di Associazione Mnemosyne e Gruppo Prawn



I giorni 14 e 15 ottobre, per la prima volta presso MO.CA - Centro per le nuove culture di Brescia, ha luogo la nuova edizione dell’evento Il Giappone nel Chiostro. La manifestazione, giunta alla sua XVI edizione, ha avuto inizio a Perugia nel marzo del 2006 ed è poi proseguita a Brescia, assumendo di volta in volta sempre più notorietà ed incrementando il numero di visitatori. Facendo parte di un progetto quadriennale, ogni anno la tematica principale varia, l’anno 2023 vede il focus sulla carta giapponese (le prossime edizioni verteranno seta, ceramica e metallo). I visitatori avranno la possibilità, prendendo parte a workshop e conferenze, di compiere un vero e proprio percorso che li porterà dal conoscere la pianta del gelso al realizzare un piccolo libretto rilegato.

L’iniziativa mira a coinvolgere target differenti, come ad esempio appassionati, bambini, giovani e curiosi. Il palinsesto estremamente variegato solitamente propone itinerari culturali, mostre d’arte antica e contemporanea giapponese, conferenze a tema letteratura, viaggi, arti marziali, cinema nipponico e animazione. Vi sono anche momenti maggiormente interattivi come workshop di origami, lingua, calligrafia, scultura; o anche momenti contemplativi come dimostrazioni di arti marziali. Tali attività nel corso degli anni hanno permesso di creare ed intensificare i rapporti con enti e Musei d'arte Orientale così come le collaborazioni con eccellenze in specifici ambiti di studio e ricerca e associazioni giapponesi del nord e del centro Italia. Il Giappone nel Chiostro intende da sempre, quindi, coinvolgere accademici, ricercatori, professori e artisti riconosciuti in modo da costituire delle giornate di studi, attività e approfondimenti.

Il 2023 vedrà alternarsi artisti, restauratori, storici dell'arte, esperti di didattica specializzati sulla carta.



La progettazione di tale manifestazione è ideata e curata da Paolo Linetti (direttore del Museo d'Arte Orientale - Collezione Mazzocchi). Per l’edizione 2023 l’organizzazione è stata svolta dall’Associazione culturale Mnemosyne, in collaborazione con il Gruppo Prawn. Nel corso delle diverse edizioni, come anche in questa, si è avuto il privilegio di ottenere il Patrocinio Consolato Generale del Giappone. Si è ottenuto anche il patrocinio della Città di Brescia, della Fondazione Italia Giappone, così come l’inserimento nel palinsesto di Bergamo e Brescia Capitali della Cultura 2023. Rispetto alle precedenti collaborazioni, come il Museo d’Arte Orientale - Collezione Mazzocchi, la Fondazione Puccini, l’Associazione Deai e l’Associazione Fuji; quest’anno si aggiunge anche IDRA Teatro attraverso il progetto attoriale e di poesia sotto l’installazione “Il Bosco di kimono” (con kimono forniti da QVP di Antonio Gelmi), Brescia Giovani ed anche il Comune di Dello.



L’edizione 2023, in particolare, ha come tematica unificante quella della carta giapponese e rispetto alle edizioni precedenti vede l’inserimento di importanti novità. In particolare è previsto il Concorso artistico Sergio Gnutti, ovvero un concorso intitolato ad un noto collezionista bresciano d’arte orientale, Sergio Gnutti. L’iniziativa mira a coinvolgere artisti di tutto il mondo, in modo da poter diventare un punto di riferimento nei rapporti tra Brescia, Italia e Giappone e con l’auspicio che possa favorire fertilizzazione culturale reciproca tra i nostri paesi. I partecipanti sono invitati a realizzare opere in carta, le creazioni verranno selezionate da un comitato scientifico (TBD) composto da rappresentanti di rilievo in ambito, culturale, artistico e istituzionale della città.

Le opere selezionate daranno vita anche ad una mostra artistica che verrà realizzata proprio all’interno del palazzo stesso.