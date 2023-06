Il rombo delle auto d’epoca, come ormai di consuetudine, sarà accompagnato da quello delle Frecce Tricolori che sorvoleranno i tetti di Brescia. Alle 12.30 di martedì 13 giugno, in concomitanza con la partenza dell’edizione 2023 della 1000 Miglia, la pattuglia acrobatica nazionale regalerà le emozioni del sorvolo sulla pedana di Viale Venezia.

Di fatto le acrobazie e le evoluzioni della formazione dell’Aeronautica Militare daranno il via ufficiale alla rievocazione storica della corsa disputata dal 1927 al 1957. Sarà dunque una giornata di grande spettacolo, da godersi sia tra le strade del centro sia dall'alto del castello.

Saranno 5 i giorni di corsa: per la prima volta le 420 auto (405 più 15 in Special List) affronteranno cinque tappe e oltre 2mila chilometri, raggiungendo il Piemonte (come nel 1947-48) e sostando a Milano per l'ultima notte di gara, prima di ritornare sabato 17 giugno nella nostra città.