Brescia: presentazione del libro "il male che fa bene" di Italo Bonera

Presso la libreria Florville di Brescia (corso Cavour 6) nella stessa giornata di domenica 26 marzo 2023, alle ore 15:30,

Italo Bonera presenterà il suo nuovo libro "Il male che fa bene" (Calibano Editore): un viaggio misterioso e avventuroso nelle pieghe della contemporaneità, in giro per il mondo, da Brescia a Istanbul, Beirut, ecc.

Per l'occasione, questo prolifico scrittore, in dialogo con il libraio Massimiliano, ripercorrerà la sua poetica e la sua produzione attraverso i generi letterari, da "Cielo e ferro" a "Rosso noir" e altri titoli ancora, le cui copie saranno disponibili per la vendita in esclusiva per questo evento, assieme al testo più recente.