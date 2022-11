Brescia: festa della comunità di Santa Maria in Silva

Come tutti gli anni, nel mese di novembre, l'Oratorio Santa Maria in Silva di Brescia (Via Sardegna, 24, Brescia) propone 12 giornate di giochi, musica, spettacolo, cibo e tanto altro. Ecco il programma completo:

Mercoledì 09 Novembre 2022: ore 15.30: "Fermiamo i ladri di sogni", Spettacolo Teatrale in collaborazione con l'associazione "Non solo pensionati ODV". Si invita a prendere visione dell'apposita locandina. Presso l'Oratorio Santa Maria in Silva, via Sardegna, 24, Brescia.

Sabato 12 Novembre 2022: ore 8.00-12.30: Consueto Mercato del Contadino km0 con prodotti di stagione presso il parcheggio dell'Oratorio Santa Maria in Silva, via Sardegna, Brescia. ore 18.30: S. Messa degli Ortolani e di Ringraziamento presso la Chiesa di Santa Maria in Silva, Via Corsica, Brescia

Domenica 13 novembre 2022: ore 8.00 e ore 10.00: S. Messa presso la Chiesa di Santa Maria in Silva, Via Corsica, Brescia ore 12.30: Spiedo, polenta, patatine da asporto su prenotazione entro l'8 novembre presso Bar Oratorio (dal lun al ven dalle 15 alle 18, tel 030 242 4270) oppure Fulvia (tel 347 780 9831). 15 euro, contenitori inclusi. ore 18.30: S. Messa per gli sposi in ricordo del matrimonio con la partecipazione del "Trio Mistral" presso la Chiesa di Santa Maria in Silva, Via Corsica, Brescia. Per tutto il giorno, in oratorio, bancarella "Formichine" e "Oggettistica". In Via Sardegna e Via Corsica Tradizionale Fiera della "Madunina dei Custù", 50 bancarelle. La Madunina dei Custù è il nome popolare di Santa Maria in Silva, zona di ortolani (vedi la storia della Chiesa), fiera famosa per i casoncelli del gruppo alpini di Bottonaga.

Lunedì 14 Novembre 2022 ore 15.00-18.00: Apertura Ordinaria Bar e attività ordinarie in Oratorio, Via Sardegna, 24, Brescia.Ore 18.30: S. Messa ordinaria, Chiesa Santa Maria in Silva, Via Corsica, Brescia. Ore 20.30: Serata con Padre Gabriel presso l'Oratorio Santa Maria in Silva, Via Sardegna, 24, Brescia.

Martedì 15 novembre 2022: Ore 15.00-18.00: Apertura Ordinaria Bar Oratorio - Via Sardegna, 24, Brescia. Le attività di routine in oratorio sono confermate con i consueti orari. Ore 18.30: S. Messa di ringraziamento per i volontari della Parrocchia, presso la chiesa di Santa Maria in Silva, Via Corsica. A seguire, presso il Centro Parrocchiale Santa Maria in Silva di Via Sardegna, incontro conviviale per i volontari.

Mercoledì 16 novembre 2022: Ore 18.30 S. Messa Ordinaria in Via Corsica (Chiesa Santa Maria in Silva). Ore 20.30: Conferenza "Quale futuro per le Parrocchie?". Relatori: Don Flavio Dalla Vecchia e Padre Mario Menin presso Oratorio Santa Maria in Silva, Via Sardegna, 24, Brescia.

Giovedì 17 novembre 2022: Ore 10.00: Il Presepio "Per fare del mondo una famiglia". Relatrice: Grazia de Giuli. Mostra dei Severiani di Brescia aperta dal 27 novembre 2022 al 29 gennaio 2023.

Venerdì 18 novembre 2022: Ore 20.30: Conferenza-Spettacolo "Il Romanico: memoria dell'antico".Relatrice: Anna Adami

Sabato 19 novembre 2022: ore 8.00-12.30: Consueto Mercato del Contadino km0 con prodotti di stagione presso il parcheggio dell'Oratorio Santa Maria in Silva, via Sardegna, Brescia. Ore 20.30: Serata per le Missioni. Spettacolo con l'associazione "Danza E'..."

Domenica 20 novembre 2022: ore 8.00: S. Messa presso la Chiesa di Santa Maria in Silva, Via Corsica, Brescia. ore 10.00: S. Messa in Chiesa (Via Corsica) con le Famiglie del Catechismo, a seguire pranzo conviviale (in oratorio, Via Sardegna)Nel pomeriggio (in Oratorio, Via Sardegna, 24): Giochi e Animazione del Gruppo Scout Brescia 14. ore 18.30: S. Messa presso la Chiesa di Santa Maria in Silva, Via Corsica, Brescia. ore 20.30: in Chiesa Parrocchiale (Via Corsica), "Elevazione Musicale", con Orchestra "Brescia Sinfonietta", direttore: Talia Benasi.

Lunedì 21 novembre 2022: ore 15.30: S. Messa con l'Unzione degli Infermi presso la Chiesa Parrocchiale di Via Corsica. In oratorio: Apertura Ordinaria del Bar dalle 15.00 alle 18.00 e attività di routine con soliti orari.



Tutte le attività si svolgono presso l'Oratorio Santa Maria in Silva, in Via Sardegna, 24, Brescia, ad eccezione delle S. Messe e del concerto dell'orchestra "Brescia Sinfonietta" che si svolgono presso la piccola e bellissima chiesa parrocchiale S. Maria in Siva di Via Corsica, 14/B, Brescia.

Per info: Dal lun al ven dalle 15 alle 18 presso il Bar in Via Sardegna, 24, Brescia (Oratorio Santa MARIA in Silva), tel: 030 242 4270













