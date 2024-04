Festa della Liberazione: le celebrazioni a Brescia

Giovedì 25 aprile, in occasione dell’anniversario della Liberazione dall’occupazione nazista e dalla dittatura fascista, Brescia – città decorata con medaglia d’argento al valor militare per la lotta partigiana – conferma con determinazione la fedeltà ai valori che animarono la Resistenza e ispirarono la Costituzione Repubblicana.

"Ricordando il sacrificio dei Caduti per la Libertà e per la Democrazia – scrive la Loggia in una nota –, i cittadini bresciani esprimono il rifiuto di ogni forma di totalitarismo, di violenza e di sopraffazione, ovunque si manifesti e ribadiscono il proprio impegno per l’affermazione degli ideali di libertà, democrazia, pace e giustizia sociale".

PROGRAMMA CELEBRAZIONI

CIMITERO VANTINIANO

• 10.30 deposizione delle corone al Sacrario dei Partigiani e Santa Messa

PIAZZA DELLA LOGGIA

• 15.45 concerto della Banda Cittadina;

• 16.30 ritrovo delle Associazioni Partigiane, d’Arma e Combattentistiche, della cittadinanza e delle delegazioni dei Comuni con i gonfaloni;

• 17 deposizione delle corone alle lapidi di Palazzo Loggia, ai Caduti di piazza della Loggia e ai “Caduti della città di Brescia per la libertà (1943-1945)” in largo Formentone;

• 17.30 saluti della Sindaca di Brescia Laura Castelletti e delle Associazioni Partigiane;

• 17.45 orazioni ufficiali di due studenti, Marta Cremaschi e Christian Zoppini.