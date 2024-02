Brescia: Festa dei Popoli

Torna sabato 3 e domenica 4 febbraio, al circolo Acli S. Polo Cimabue (via Cimabue 271), la Festa dei Popoli, manifestazione che promuove l’incontro tra le diverse culture presenti sul territorio cittadino attraverso la convivialità e la condivisione di momenti di serenità.



L’iniziativa, organizzata da Consulta per la Pace, Casa delle Associazioni, Servizi Sociali territoriali est del Comune di Brescia, Circolo Acli S. Polo Cimabue, No One Out, Consiglio di Quartiere San Polo Cimabue, Net, Colab, e Cooperativa Cauto, intende inoltre dare spazio alla vita sociale, messa a dura prova dalla pandemia e tenere alta l’attenzione sui gravi conflitti internazionali, specialmente quelli dimenticati, dei quali non si parla più ma a causa dei quali si continua a morire.

Il programma:

Sabato 3 febbraio alle 15.45 - rappresentazione teatrale “Buonviaggio” a cura di Cicogneteatro ?

Gli sbarchi di migranti sulle coste italiane si susseguono in questi anni a ritmi sempre più incalzanti e con esiti spesso drammatici. Le immagini televisive ci mostrano uomini e donne al loro arrivo: migliaia di facce per noi senza nome. Non conosciamo nulla di loro, della loro vita, del lungo viaggio fino all’imbarcazione con cui hanno attraversato il mare.

Con questa rappresentazione gli autori hanno cercato di avvicinarci a uno di loro, un ragazzino visto in una fotografia, e di immaginare la sua storia, seguendo il suo cammino attraverso l’Africa secondo la rotta percorsa da Fabrizio Gatti nel libro “Bilal”. Istantanee, brevi sequenze, frammenti di una realtà in cui rischio e sogno si incontrano e si confondono indissolubilmente. Sulla scena reti da pesca, pupazzi, giocattoli, una grande vela-carta geografica sono gli strumenti con cui l’attore costruisce un gioco incalzante e un’azione serrata. Lo spettacolo è rivolto a un pubblico a partire dai nove anni. Al termine ci sarà spazio per una merenda. Ingresso libero a esaurimento posti.

Domenica 4 febbraio a partire dalle 11.30 – Pranzo multietnico

Il pranzo prevede assaggi di piati provenienti da 11 paesi del mondo (Pakistan, Marocco, Italia, Serbia, Siria, Senegal, Palestina, Albania, Tunisia, Venezuela e Costa d’Avorio). Un bellissimo viaggio intorno al mondo attraverso il variopinto e profumato universo culinario. A fine pranzo sarà possibile conoscere le varie culture attraverso libri e narrazioni, partecipare ad attività ricreative per bambini a cura della Cooperativa Elefanti Volanti, sperimentare la decorazione della pelle in un angolo dedicato ai tatuaggi con l’Hennè.

Dalle 14.30/15 si potrà assistere al concerto del gruppo “Angel Galzerano Trio” (Angel Luis Galzerano - chitarra e voce, Giorgio Guindani - flauti etnici, Maurizio Murdocca – percussioni). In programma brani della musica popolare sudamericana e composizioni del cantautore italo uruguaiano Angel Luis Galzerano. Per il pranzo i posti sono esauriti. L’ingresso alle attività sarà libero a tutti, salvo esaurimento posti.