Brescia: escursione nella grotta delle sette stanze della Maddalena

La Grotta delle Sette Stanze, come molte altre grotte della zona è di origine calcarea e il nome o meglio il soprannome deriva dal fatto che nel sue interno vi sono 7 ambienti che vengono considerati stanze. Molti la chiamano anche la “Grotta della Spolverina”, questo perchè per molti secoli veniva recuperata la polvere calcarea, detta appunto spolverina e veniva usata come abrasivo per le pentole. Pur non essendo una grotta particolarmente impegnativa, si sconsiglia la visita senza attrezzatura e soprattutto senza una guida esperta. Escursione di 2 ore nella grotta delle 7 Stanze che si trova sul versante della Maddalena a nord di Sant' Eufemia (Brescia). Una discesa graduale di 50 m, per poi scoprire un labirinto sotterraneo di 300 m. Possono partecipare solo maggiorenni e minori dai 12 anni compiuti accompagnati da un adulto.

Non serve avere esperienza specifica ma è richiesta una buona agilità. Necessarie scarpe da trekking o calzature con una buona aderenza al terreno. La grotta non è attrezzata da un punto di vista turistico, verranno collocati supporti per agevolare gli spostamenti.

Ogni partecipante avrà in dotazione un casco con torcia. Per partecipare scrivere via messenger alla pagina Facebook Xtreme Adventure, via mail a info@xtremeadventure.it; via wapp al 335487010. per confermare la visita indicando giorno, turno di visita e numero partecipanti. Le quote di partecipazione si versano in loco. Orari escursione: Primo turno ore 10; Secondo turno 14; Terzo turno 16.30. Ritrovo al parcchetto che si trova all’ingresso di Sant’Eufemia (BS) in via indipendenza n 1 a Sant’Eufemia (Brescia) c’è un parcheggio.