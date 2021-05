Brescia, Palazzo Tosio: "Dante e Napoleone nel collezionismo lombardo dell’Ottocento"

Prendono il via il 27 maggio i cicli di incontri dedicati alle mostre temporanee del BresciaPhotoFestival – IV edizione - “Patrimoni” (Museo di Santa Giulia, 8 maggio-17 ottobre 2021) e Dante e Napoleone. Miti fondativi nella cultura bresciana di primo Ottocento (Ateneo di Brescia Accademia di Scienze Lettere e Arti, Palazzo Tosio, 5 maggio – 15 dicembre 2021).

Due importanti occasioni con ospiti curatori e studiosi, che a vario titolo hanno preso parte ai progetti in essere, per approfondire e indagare attraverso diversi punti di vista le tematiche affrontate.

Il primo incontro del ciclo di conferenze “Dante e Napoleone nel collezionismo lombardo dell’Ottocento” si tiene giovedì 27 maggio alle ore 18.00 presso l’Auditorium di Santa Giulia (via Piamarta 4 e in diretta streaming sui canali social di Fondazione Brescia Musei). La conferenza è tenuta da Roberta D’Adda (Fondazione Brescia Musei - Ateneo di Brescia) e Sergio Onger (Università degli Studi di Brescia - Ateneo di Brescia), curatori della mostra “Dante e Napoleone miti fondativi nella cultura bresciana di primo Ottocento” promossa da Ateneo di Brescia Accademia di Scienze Lettere e Arti con Fondazione Brescia Musei per celebrare due miti a 700 anni dalla morte di Dante e, al contempo, a 200 anni da quella di Napoleone.



Nella vita culturale e politica dell’Italia dell’Ottocento Dante e Napoleone ebbero un ruolo centrale. Ruolo che per Bonaparte, una volta uscito di scena e soprattutto dopo la sua morte, così come avvenuto per Alighieri, si è ammantato di valori ideali, assurgendo alla dimensione del mito. Come sempre quando ciò accade, il fenomeno dice più sull’epoca che sugli stessi personaggi. Nella Brescia neoclassica e romantica il culto per queste due personalità e per le idealità che incarnavano è testimoniato dalle collezioni che si vennero costituendo in quegli anni, in particolare da quella di Paolo Tosio. Egli, nel raccogliere nel suo palazzo la loro memoria, non costruì solo un proprio personale pantheon, ma assegnò alla sua casa una funzione civile, selezionando e coltivando l’immaginario simbolico di cui dovevano nutrirsi i contemporanei.

Il calendario dei prossimi incontri

Dante e Napoleone nel collezionismo lombardo dell’Ottocento

Auditorium di Santa Giulia (Via Piamarta 4) e in diretta sui canali social di Fondazione Brescia Musei

• 17 giugno 2021 ore 18.00

Maria Angela Privitera, direttore di Villa Carlotta, interviene sul collezionismo napoleonico promosso da Giovanni Battista Sommariva a Villa Carlotta

• 22 luglio 2021 ore 18.00

Anna Mariani, Accademia di Brera, presenta i disegni a tema napoleonico di Andrea Appiani nella collezione braidense

• 30 settembre 2021 ore 18.00

Lavinia Galli, Museo Poldi Pezzoli, presenta il Gabinetto dantesco di Casa Poldi Pezzoli

• 28 ottobre 2021 ore 18.00

Angelo Brumana, Ateneo di Brescia, illustra il fondo di testi danteschi e napoleonici nella biblioteca storica dell’Ateneo di Brescia

• 25 novembre 2021 ore 18.00

Valerio Terraroli, Università di Verona-Ateneo di Brescia, interviene sull’interesse di D’Annunzio per Dante

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...