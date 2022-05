Brescia: al via il concorso “letto ad arte” per i giovani artisti delle accademie di belle arti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Opere d’arte per celebrare Bergamo-Brescia capitale della cultura 2023, ma anche per inspirare l’industria. Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione del concorso “Letto ad arte” promossa dal Cotonificio Zambaiti per le Accademie di Belle Arti di Bergamo Giacomo Carrara e a quella di Brescia SantaGiulia. Estesa quest’anno anche ai giovani di Brescia, il bando invita gli artisti come nella passata edizione, a realizzare opere d’arte attraverso tutte le espressioni, dall’arte figurativa a quella multimediale, con dipinti, sculture, installazioni e video che ispireranno collezioni per la biancheria per la casa. I tre vincitori del concorso, valutati da una commissione composta da rappresentanti delle accademie e dalla direzione creativa del Cotonificio Zambaiti, avranno l’opportunità di avviare uno stage in azienda per la realizzazione della loro opera declinata nelle collezioni e seguirne lo sviluppo per l’inserimento nel mercato.

“Il progetto - spiega Lara Zambaiti Direttore Marketing del Cotonificio Zambaiti – è frutto di un’importante collaborazione tra le Accademie e l’imprenditoria per dare nuove opportunità ai giovani che si potranno esprimere liberamente seguendo il loro spirito artistico e potranno vedere le loro opere in un altro luogo, diverso dalla mostra espositiva, quello dell’azienda. L’iniziativa mette in luce la nostra sensibilità nei confronti del mondo dell’arte che per noi è sempre una grande risorsa generativa di idee”. Il tema di quest’anno è Baci Rubati, un tema caro ai giovani ma anche alla storia dell’arte. “Il bacio inteso come istante di intimità profonda, gesto di passione, protezione e romanticismo ma anche di armonia e preludio a nuova vita insieme” continua Lara Zambaiti- “Quale miglior esempio, quindi, per Bergamo e Brescia, strette da una triste situazione che le ha accumunate durante la pandemia ma forti di una intensa motivazione volta ad una rinascita che è crescita”. Alla conclusione del progetto, a marzo 2023, in data che deve essere ancora definita, si terrà una mostra espositiva di tutti i lavori con successiva premiazione. L’iscrizione è gratuita e rimarrà aperta fino al 20 giugno: Per informazioni contattate Roberta - Cotonificio Zambaiti, e-mail: red@cotonificiozambaiti.it)