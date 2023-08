Brescia: Cidneo urban trail

Primo Urban Trail notturno cittadino che tocca i punti più belli di Brescia con la zona collinare della Bassa Maddalena, il Castello Cidneo di Brescia e il Centro storico. Due manifestazioni, una competitiva sulla distanza di 12 km e l’altra non competitiva su 7 km aperta a tutti camminatori e famiglie compresi. Percorreremo tutte le viuzze interne al Castello di Brescia e il Centro storico passando per i monumenti e le piazze più rappresentative.

Pacco gara per la competitiva, ristori a metà e all’arrivo. Disponibili deposito borse, servizi, docce. Musica e intrattenimento dalle ore 17.

Info e regolamento su https://www.csi.brescia.it

Saranno premiati i primi cinque maschi e femmine delle due distanza. Costo competitiva online 15€ fino al 31 agosto poi 20 € fino al 27 settembre, 25€ il giorno della gara nella zona di partenza. Costo non competitiva 5€ fino al 29 settembre online poi il giorno della gara nella zona di partenza.

Iscrizioni per entrambe le gare on Line su https://www.csi.brescia.it cliccando sul banner CUT . Per la ludico motoria di 7 km è possibile iscriversi anche presso Creazioni Elena Via Bezzecca Brescia e Fema Sport Corso Garibaldi Brescia. Parcheggi disponibili in castello, zona Piazza Arnaldo, Piazza Vittoria, Prigioni Canton Mombello e sul ring della città.