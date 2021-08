All'attacco! Per scoprire la magia del Castello di Brescia

Salire le pendici del colle Cidneo e arrivare al Castello vuol dire fare un viaggio nel tempo dalle origini della città in epoca romana, passando per le grandi dominazioni straniere, fino ai giorni nostri. Cammineremo fra torri, passaggi nascosti e segrete vie di fuga: tutti i segreti verranno svelati. Ad esempio da dove viene il nome Cidneo?



Il Falcone d’Italia ti aspetta per raccontarti la sua storia, basta solo osservare attentamente quello che le sue pietre ci raccontano. Una visita avventurosa, perché davanti ad un ponte levatoio tutti ci trasformiamo in un cavaliere valoroso dall’armatura lucente… siete pronti ad andare all’attacco!

Ritrovo: davanti all’ingresso principale del Castello. Durata della visita: ore 1,45 circa. La visita è alla sola parte esterna del castello, interamente all’aperto, non si entrerà nei bastioni o al museo delle armi.

Informazioni e prenotazione obbligatoria: 348.3831984 – info@oltreiltondino.it – www.oltreiltondino.it

