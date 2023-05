Brescia: i sotterranei del castello tra misteri, segrete e prigioni

Visita guidata di 2 ore circa nei Sotterranei del Castello di Brescia, alla scoperta della sua storia, delle sue leggende e dei suoi misteri: l'11 giugno visite 1°livello.Visiteremo le zone segrete sotto le torri normalmente chiuse al pubblico. Visita di livello base, adatta a tutti, anche ai bambini più piccoli. In collaborazione con l'Ass. Speleologica Bresciana che ci guideranno in quest'avventura.





Per partecipare scrivi via messenger alla pagina Facebook Xtreme Adventure, via Wapp al 335487010 oppure invia una mail a info@xtremeadventure.it per confermare la visita indicando giorno, turno di visita e numero partecipanti. Le quote di partecipazione si versano in loco. Ritrovo al bar Chalet, adiacente al parcheggio del castello. Si consiglia un abbigliamento sportivo, scarpe comode e una torcia (facoltativa, basta quella del cellulare). Per la visita del 1° livello non vengono utilizzate attrezzature, quali corde e/o caschi.