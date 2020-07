Otto appuntamenti tra agosto e ottobre, nelle dimore del gusto e dell’accoglienza: è il Brescia Buona Festival.

Promossa da Fondazione ASM e dalle cooperative sociali che aderiscono alla rete di “Brescia Buona”, per la direzione artistica di Cieli Vibranti, la prima edizione del Brescia Buona Festival è l’occasione per conoscere gli spazi e le attività gestite dalle cooperative in provincia di Brescia – dalla Valle Sabbia alla città, dalla Franciacorta alla Valle Camonica – attraverso eventi culturali che valorizzano storia ed eccellenze del territorio.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero. Per maggiori dettagli www.bresciabuona.it.