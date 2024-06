Brescia: Bimbo in Festa 2024

Programma

Venerdì 14 giugno

La serata di Venerdì è dedicata a tutti i ragazzi della città e organizzata interamente dal gruppo giovani CaRe Bimbo. Ci saranno giochi a squadre, uno per ogni stand proprio come nelle fiere, cocktail colorati, una Cena con Delitto e poi musica dal vivo con la band Noisy BRocks e Dj set con Sadboy.slim



Sabato 15 Giugno

Laboratori per bambini organizzati dall'équipe AnimaBimbo con giochi da fiera di paese, Bagno sonoro a cura dell'Associazione Blu Balena , l'apertura straordinaria del Museo multiSEnsoriale dell'Associazione Bambini in Braille Aps, letture animate a cura di La Libreria dei Ragazzi di Brescia, Merenda offerta a tutti i bambini, Stand gastronomico a cura dell'équipe AnimaBimbo e poi Musica dal vivo con il trio PaNikAgi e Associazione Culturale "La Zerla" folk group



Domenica 16 Giugno

Pranzo in Associazione (su prenotazione), Spettacolo circense a cura del Circo Sterza&teatro Dei Burattini Onofrio, Laboratori per bambini organizzati dall'équipe AnimaBimbo con giochi da fiera di paese, l'apertura straordinaria del Museo multiSEnsoriale dell'Associazione Bambini in Braille Aps , Letture animate a cura di Biblioteca Prealpino Fanpage, Merenda offerta a tutti i bambini, Spettacolo di Tessuti aerei a cura di Artistica Brescia, Stand gastronomico a cura dell'équipe AnimaBimbo e poi Musica dal vivo con la band Coast to Coast live band