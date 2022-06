Brescia: l'art nouveau week in una passeggiata guidata

Si rinnova l'appuntamento del Festival Art Nouveau Week, manifestazione internazionale annuale dedicata alla corrente culturale e artistica Art Nouveau nelle sue più molteplici espressioni. La quarta edizione organizzata dall’Associazione Italia Liberty e curata da Andrea Speziali offre un palinsesto di appuntamenti che ripercorre le strade del fenomeno Art Nouveau nelle sue manifestazioni internazionali, dall’8 al 14 luglio 2022.



L’obbiettivo è di divulgare e promuovere il patrimonio artistico compreso tra fine Ottocento e inizi Novecento: Modernismo, Liberty, Jugendstil, Art Nouveau, Secessione viennese.



Nella città di Brescia é in programma una visita guidata nel giorno 9 luglio alle 15:00 con partenza dal Comune della città dove andare a visitare edifici del periodo tra Liberty, Neobarocco ed Eclettismo. Nel percorso si segnalano Casa Capretti (via Gramsci 18); Casa Gussalli, in via Chiassi angolo via Montesuello e Hotel Vittoria.