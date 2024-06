Brescia: presentazione del libro "Noodles, acqua bollente e lacrime" di Alberto Albertini

La libreria Florville di Brescia è lieta & orgogliosa d'invitarvi alla presentazione del libro "Noodles, acqua bollente e lacrime", di Alberto Albertini (Rubbettino), venerdì 14 giugno alle 20.45 presso L'orto di via Solferino, 46D. Dialogherà con l'autore il libraio Massimiliano.



"Noodles, acqua bollente e lacrime" significa sacrificio, lavoro, studio e tanta fatica.

Non esistono ricette per riuscire nella vita, però alcuni validi consigli possono segnare la strada di chi vuole crescere, realizzarsi pienamente (o comunque provarci) e quindi vivere meglio.

In questo libro colmo di aneddoti e fulminanti citazioni, Alberto Albertini prende spunto dalla metafora del cibo istantaneo – il ramen liofilizzato che consumano i lavoratori che viaggiano – per raccontare una storia di successi umani in una forma concisa come quella di un breviario. Campioni sportivi, filosofi, scrittori, filantropi, scienziati e altre eccellenze, appaiono con i loro esempi e le loro parole, narrati in una prosa chiara ed efficace.

Inoltre è anche la testimonianza di un uomo che fa tesoro dell’esperienza di imprenditore, professore e studioso. Dopo l’esordio narrativo de La Classe Avversa, Albertini torna con un racconto intimo, che spazia tra i generi, saggio, racconto e pamphlet. Un testo rivolto non solo ai giovani studenti, ma anche a chi cerca una strada diversa da intraprendere nel proprio futuro.