Breno: visite storiche e avventurose

In occasione dei mercatini di Natale di Breno, oltre a tutte le attività natalizie, si potrà partecipare a tre tour storici/avventurosi:

Breno Sotterranea - Esplorazione "il Bunker Nascosto"

Visita Guidata al Castello di Breno, storia, misteri e leggende

Visita Guidata al Santuario di Minerva, il mito della Dea.

Per partecipare scrivere via wapp al 335487010 o via mail a info@xtremeadventure.it per confermare la presenza.



Si consigliano calzature comode adatto ai bambini. Durata visita 1 h circa ogni tour. I tour si potranno fare all'interno di questi orari:

16 dicembre dalle 14.00 alle 18.00

17 dicembre dalle 10.00 alle 17.00



Quota di partecipazione laboratori per raccolta fondi associazione: 1 tour 10 €; 2 tour 18 €; 3 tour 25 €. Gratuito minore di 14 anni.