Breno: festival orme camune

A Breno arriva Orme Camune - Hike & Bike Festival, il ritrovo di tutti gli appassionati di slow tourism: il 24 e il 25 giugno la valle Camonica si appresta a ospitare cicloviaggiatori, mountain bikers e camminatori tra le vie del paese e all'interno dell’affascinante Castello di Breno.



Incontri, workshop, degustazioni e musica dal vivo animeranno piazza Ronchi accogliendo pedalatori e camminatori che potranno ritrovarsi e parlare insieme di vecchie e nuove avventure, di viaggi vicini e lontani trekking emozionanti. Il programma prevede pedalate di avvicinamento, escursioni gravel, mountain bike e camminate in loco per scoprire le bellezze di Breno e della valle.



Il village sarà il cuore della manifestazione, con street food, birre artigianali, espositori del mondo outdoor e tanti viaggiatori che condivideranno le loro esperienze.



Quando la notte prenderà il sopravvento, le stelle illumineranno il camp allestito al Castello di Breno dove potrai piazzare la tua tenda e addormentarti sognando di essere un cortigiano medievale in viaggio verso una nuova avventura. Al tuo risveglio potrai godere della brezza fresca del mattino facendo yoga e risveglio muscolare.

Programma

Venerdì 23 giugno 2023. Ore 9.30: Avvicinamento Life in Travel con TeamLife. Ritrovo e 1° giornata di avvicinamento da Brescia presso il negozio di bici State Of Bike con notte al passo Baremone (MTB/gravel) presso il rifugio (mezza pensione 50€ - "doccia" non garantita per problemi di approvvigionamento acqua). [1° tappa: 67 km 1800 m (85% asfalto) - 2° tappa: 40 km 1000 m (85% asfalto).Livello di allenamento: medio/alto]. Notte: Possibilità di dormire gratuitamente (previa registrazione a Orme Camune) in tenda al castello di Breno per chi lo desidera (oppure all'ostello o all'hotel Giardino di Breno con lo sconto di 10€)

Sabato 24 giugno 2023. Ore 10: Valcamonica romana e rinascimentale - Tour Gravel. Partenza da piazza Ronchi, percorrendo la pista ciclabile ci si ferma per una breve visita (non guidata) al santuario di Minerva, poi si prosegue lungo la ciclovia dell’Oglio fino al River Oglio Bar dove ci sarà una breve pausa colazione (cappuccio o caffè, fetta di torta e qualche frutto) circa alle 11. Al rientro si oltrepassa il ponte di Montecchio, quindi lungo il sentiero fluviale dell’Oglio si sale a Esine, poi portandosi sul versante sinistro orografico della Valcamonica si arriva a Bienno dove attraverseremo il centro storico con una breve pausa alla chiesa di Santa Maria (Romanino). Passeremo poi dalla frazione di Mezzarro per riportarci a Cividate con vista dall’alto sul teatro e anfiteatro romani. Rientro dalla pista ciclabile. Arrivo previsto verso le 14. Percorso adatto a biciclette Gravel, MTB o turismo. Sconsigliato bici da corsa. C?osto 10€ con colazion Lunghezza circa 40 km, dislivello 400 m - A cura di MTB Valcamonica e MTB Pizzo Badile. Pomeriggio. A?rrivo di chi ha partecipato all'avvicinamento da Brescia in due giorni. O?re 15-15:30: inizio incontri con i viaggiator.Incontri, talks con viaggiatori e camminatori in piazza Ronchi:

15.30: Amici della Valeriana - Cammino di Carlo Magno e guida alla Ciclovia dell'Oglio

16.00: Renata Andolfi - Una donna in solitaria dove l'aria è sottile (Himalaya)

16.30: Renato Frignani - Il Sentiero Italia con Pulce (il mio cane!)

17.00: Esibizione Bike Trial dei campioni nazionali e internazionali di Dynamictrial

17.20: Ersilio Ambrosini - Disabile ma libero di vivere | Andalusia e altri viaggi

17.50: Sabrina Pirovano - L'altra Giordania in bici

18.20: Girovaganzo (Giovanni Ganzerli) - L'Italia in Trail

18.50: Esibizione di Bike Trial dei campioni nazionali e internazionali di Dynamictrial

Ore 19.15: degustazione prodotti tipici Camuni

Degustazione di prodotti tipici Camuni in collaborazione con l'associazione Formaggio Brè



Ore 21: musica dal vivo - Backseat boogie-Inizio serata con musica, chiacchiere, risate, vecchi e nuovi amici. Divertimento (e tanta ispirazione!) assicurato. Notte in tenda al castello (in alternativa Ostello o hotel)



Domenica 25 Giugno 2023. Ore 7: Risveglio Yoga in Castello.Dalle o?re 8: Colazione in piazza. Ore 9: Via Valeriana - Trekking. Partenza dalla stazione di Breno e escursione sulla Via Valeriana tra Breno e Capo di Ponte. Escursione gratuita a cura di Amici della Via Valeriana e del Cammino di Carlo Magno. Ore 9.30: All Mountain - Tour MTB. Partenza dalla piazza di Breno verso sentiero fluviale direzione Località Volano a Cimbergo, si percorreranno sentieri sterrati, come il sentiero fluviale dell’oglio, sentiero nel bosco di Nadro di collegamento con la località Vignola di Cimbergo per poi proseguire lungo i sentieri che collegano la località Redola, Mastellino quindi arrivo in località Volano. Discesa lungo i sentieri Free Ride MTB Pizzobadile per i più esperti, in alternativa si scende dalla strada taglia fuoco. Rinfresco al ristorante B&B Castello a Cimbergo. Rientro a Breno attraversando i sentieri all’interno della Riserva naturale incisioni rupestri di Ceto-Cimbergo e Paspardo. Arrivo previsto ore 15. Costo 20 € comprensivo di rinfresco e guide esperte MTB. Lunghezza 30 km, dislivello 1100 m D+ - Possibilità di noleggiare MTB elettriche. Ore 10: Tra preistoria e vigneti in Valcamonica - Tour Gravel

Partenza da Breno percorrendo il sentiero fluviale dell’Oglio si arriva a Capodiponte e ai massi di Cemmo (circa ore 11:30), breve visita guidata, rientro lungo la pista ciclabile alta, quindi Ono S. Pietro, Cerveno, Losine, Montepiano, discesa al ponte della Madonna, Santuario Minerva e arrivo a Breno lungo la Ciclabile. A Losine ci si fermerà per una degustazione e un rinfresco presso la cantina Rocca dei Vignali. Arrivo previsto verso le 15. Percorso adatto a biciclette Gravel, MTB o turismo. Sconsigliato bici da corsa. Costo 25 € cad. con rinfresco e guide. Lunghezza circa 30 km, dislivello 300 m - A cura di MTB Valcamonica e MTB Pizzo Badile.