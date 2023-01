Botticino: "musica per crescere e giocare", laboratorio per bambini

La Biblioteca di Tebe: luoghi di cura dell'anima, rassegna organizzata dal Sistema bibliotecario Brescia Est, in collaborazione con l'Ufficio scolastico per la Lombardia e SEF - Formazione e Ricerca sul Neo-Funzionalismo, presenta: musica per crescere e giocare. Laboratorio musicale per bambini dai 12 ai 36 mesi con Cristian Burlini. Presso la Biblioteca comunale di Botticino sabato 11 febbraio alle ore 10.30.

Le ricerche dimostrano che l’attitudine musicale, innata in ogni individuo, si sviluppa nei primi anni di vita a contatto con l’ambiente in cui si vive. Questo ambiente influenza il potenziale di apprendimento musicale e non solo: miglioramenti significativi interessano anche l’ambito matematico. Simmetrie, legami tonali, costruzione di forme e loro imitazione, simbolismo astratto, quantità divisibile, calcolo e successioni regolari sono caratteri ricorrenti nell’ambito musicale e sono alla base del pensiero matematico.

Cristian Burlini proporrà danze, canzoni e canti ritmici senza testi che rispondono a tre criteri fondamentali: varietà, complessità e ripetizione, uso della voce e del corpo come primo strumento musicale conosciuto.



Per informazioni: Biblioteca di Botticino 0302692096

biblioteca@comune.botticino.bs.it