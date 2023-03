Botticino: scuola di felicità per eterni ripetenti, incontro con Enrico Galiano

La Biblioteca di Tebe: luoghi di cura dell'anima, rassegna organizzata dal Sistema bibliotecario Brescia Est, in collaborazione con l'Ufficio scolastico per la Lombardia e Sef - formazione e ricerca sul Neo-Funzionalismo, presenta: Scuola di felicità per eterni ripetenti, incontro con Enrico Galiano. L'incontro si terrà al teatro Centro Lucia in via Dante Alighieri, alle 20.30 di venerdì 31 marzo.



Enrico Galiano, insegnante e scrittore, oltre ad essere autore di numerosi libri di grande successo, ha creato la webserie Cose da prof, con dieci milioni di visualizzazioni su Facebook. Il segreto di un buon insegnante per lui è: «Non ti ascoltano, se tu per primo non li ascolti».



Tra i suoi libri: Eppure cadiamo felici (2017), il suo romanzo d’esordio, Tutta la vita che vuoi (2018), Più forte di ogni addio (2019), L'arte di sbagliare alla grande (2020), Felici contro il mondo (2021) tutti editi da Garzanti. Nel 2022 è uscito il suo Lezioni di felicità per eterni ripetenti (Garzanti) dove ritornato quelli che sono i temi centrali dei suoi romanzi: la paura, l’amore, la libertà, il coraggio di vivere davvero. Questa volta in forma di riflessioni-racconti tratti dalla sua esperienza di insegnate. Ecco allora lezioni impartite non da chi siede dietro la cattedra, ma dai ragazzi stessi. Parole che fanno riflettere e dubitare: forse hanno ragione i ragazzi quando ridono fino alle lacrime mentre gli adulti li osservano seri, quando amano fino a stare male, quando cadono, quando non capiscono, quando tartassano di domande finché ottengono una risposta chiara. Quando si arrabbiano perché non si sentono ascoltati. Grazie ai ragazzi ci si rende conto che, per quanta esperienza si sia accumulata, si è sempre eterni ripetenti. Eterni ripetenti alla scuola della felicità.





biblioteca@comune.botticino.bs.it