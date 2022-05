Botticino: L'economia italiana nell'epoca post covid, incontro con Carlo Cottarelli

Giovedì 5 maggio quinto appuntamento del festival “Parole per pensare”. Alle ore 20.30 si terrà presso il Teatro Centro Lucia di Botticino la serata a tema economico con ospite l’economista professor Carlo Cottarelli, direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani, intervistato dal giornalista bresciano Riccardo Venchiarutti, già conduttore dei telegiornali economici Rai. Si parlerà dell' economia italiana nell'epoca post Covid, affrontando anche gli effetti della guerra in Ucraina sull'andamento del nostro Paese. La Pro Loco Botticino, forte del credo verso il valore dell’economia locale, ha voluto, attraverso l’invito al professor Carlo Cottarelli, creare un’opportunità di dialogo e confronto tra le specifiche realtà territoriali e il pensiero di un affermato economista, in considerazione del pesante momento storico che stiamo attraversando. Gradita la prenotazione via e-mail info@prolocobotticino.it o tramite WhatsApp al numero 334 2827844. Ingresso con offerta libera.