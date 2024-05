Talking Stone: "Narrazioni itineranti nella Via del Marmo" a Botticino

Il tempo è ora: dal 26 maggio hanno inizio esperienze immersive e iniziative teatrali per una narrazione multiforme, futuribile e non convenzionale del marmo di Botticino. È un nuovo capitolo operativo di Talking Stone, sottotitolo “Voci e storie per una rigenerazione della Via del Marmo”, progetto pluriennale di cui è capofila la Scuola delle Arti e della Formazione professionale Rodolfo Vantini di Rezzato, in partnership con il Comune di Botticino e co-finanziato dalla Fondazione Cariplo, con la partecipazione in prima linea di studenti e docenti dell'Accademia di Belle Arti Laba di Brescia.

"Narrazioni itineranti nella Via del Marmo"

Un passo alla volta, si comincia: domenica 26 maggio dalle 15 alle 19, ingresso libero e partenza ogni ora, nelle cave di Botticino Mattina, pesa comunale, andranno in scena le “Narrazioni itineranti nella Via del Marmo”, performance teatrale (la prima di un trittico) che vedrà protagonisti gli attori del corso di Drammaturgia e sceneggiatura dell'Accademia Laba, a rappresentare i quattro soggetti emblematici per la storia del marmo a Botticino, ovvero La Montagna, Il Cavatore, l'architetto Rodolfo Vantino, lo scultore Angelo Zanelli (a cui, per chi ancora non lo sapesse, si deve l'Altare della Patria di Roma).

Nel dettaglio, l'esperienza prevede una passeggiata in cava arricchita da quattro drammaturgie scritte e recitate dagli studenti di Laba: gli stessi saranno impegnati direttamente anche nella realizzazione di foto, video, backstage e reportage dell'intero evento. Incrociando le dita, in caso di maltempo l'evento sarà rimandato a domenica 2 giugno. Comodo parcheggio in Via del Marmo, all'intersezione con Via Cave. Tutte le informazioni anche su talkingstone.it, il portale ufficiale del progetto curato da Stupefacente Studio.