Borno: Festa della Transumanza

Alla riscoperta delle antiche tradizioni: il 24 e 25 settembre, Borno si colora di folklore e allegria con la Festa della Transumanza.

Per due giorni protagoniste del paese camuno sarà il bestiame che, infiocchettato a festa, sfilerà nelle vie dopo aver salutato le malghe, accendendo l’entusiasmo di grandi e piccini. Destinazione finale le stalle, dove le mandrie resteranno per tutto l’inverno prima di riprendere la strada per i pascoli alpini.



Ricco il calendario di appuntamenti, con la mostra degli animali, i prodotti tipici delle aziende agricole locali e, soprattutto, tanta allegria per grandi e piccini. Un rito antico, quello della transumanza, simbolo del legame tra uomo e montagna e riconosciuto nel 2019 tra i Patrimonio Unesco della provincia di Brescia. Maggiori informazioni: Proloco Borno Turismo.