Borgosatollo: giro girotondo

Giro girotondo: suoni e parole per bocche, piedi, mani, braccia... con Mariangela Agostini presso la Biblioteca di Borgosatollo, in piazza Italo Calvino, 2 sabato 6 maggio,



Un incontro per "ispirare" ogni genitore partecipante ad iniziare (o continuare) in maniera più consapevole, l'esperienza della condivisione con i propri figli, attraverso l'uso di libri di qualità, la parola, il canto.



Dalle 9.30 alle 10.15 l’incontro sarà dedicato ai bambini dai 18 ai 24 mesi.

Dalle 10.30 alle 11.15 l’appuntamento sarà per i bambini dai 24 ai 36 mesi.



Per entrambi gli incontri i bambini dovranno essere accompagnati dai genitori o altre figure familiari. È necessaria la prenotazione (massimo 10 bambini a gruppo).





biblioteca@comune.borgosatollo.bs.it