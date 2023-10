Borgosatollo: Le grandi dimissioni

Francesca Coin, sociologa, si occupa di lavoro e diseguaglianze sociali; sarà ospite della biblioteca di Borgosatollo sabato 11 novembre alle ore 17.30 per parlarci del suo libro "Le grandi dimissioni", in cui analizza la cresciuta indisponibilità a sottostare a regole tossiche e vessatorie imposte in numerosi contesti lavorativi.



Attualmente insegna nel dipartimento di Economia aziendale, sanità e sociale (Deass) della Supsi (Svizzera).



L'evento è inserito nella rassegna culturale Narrare il Lavoro, promossa dal Sistema bibliotecario Brescia Est, sostenuta anche dalla Provincia di Brescia e da Fondazione Cariplo, basata su quattro macrotematiche: sostenibilità, territorio, memoria e percorsi.



Per informazioni: biblioteca comunale di Borgosatollo



biblioteca@comune.borgosatollo.bs.it