Auto d'epoca in arrivo in Cascina La Bassa, a due passi dal Castello di Padernello. Domenica 17 luglio, in collaborazione con Cameb - Club Auto Moto d'Epoca Bresciano, dalle ore 10 sfilata di auto d'epoca con presentazione e premiazione finale a cura di Attilio Facconi, da anni speaker ufficiale delle Mille Miglia.