Bione: Alakazam, la magia al tuo tavolo

Dopo il successo della prima edizione, Strabilio Festival propone un pranzo fuori dall’ordinario in collaborazione con il ristorante Rock dal 1978 di Bione. Domenica 13 novembre dalle ore 12 il ristorante sarà aperto per Alakazam, un evento straordinario che unisce il buon cibo ad un’esperienza di intrattenimento unica. Un momento per strabiliare non solo le proprie papille gustative, con un menù realizzato ad hoc, ma anche la mente grazie alla presenza di due straordinari performer: il mentalista Matteo Filippini e il prestigiatore Mariano Navetta.

Già ospiti di Strabilio in occasione del Gran Galà della Magia a Vobarno, i due artisti di rilevanza internazionale abbatteranno la quarta parete per intrattenere a tu per tu i commensali con trucchi di carte, magia e prove di mentalismo.





L’ingresso (55€/persona) è comprensivo di spettacolo, menù fisso e abbinamento di vini. L’evento è consigliato ai maggiori di 14 anni. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il ristorante al tel. 333 650 7272.