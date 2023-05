Brescia: la biodiversità spiegata dai carabinieri in Piazza Tebaldo Brusato

Nell’ambito delle iniziative promosse dall’Arma dei Carabinieri in occasione del conferimento a Bergamo-Brescia del titolo di Capitale italiana della Cultura, i Carabinieri del Comando Provinciale di Brescia, in collaborazione con il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità, realizzeranno dal 5 al 7 maggio 2023 in Piazza Tebaldo Brusato un evento di divulgazione ambientale.

Verrà allestito un ampio spazio espositivo nella zona nord della piazza, proprio davanti alla Caserma “Masotti”, mediante la realizzazione di 9 stand tematici, aperti al pubblico dalle 10:00 alle 18:00, dove Carabinieri del Raggruppamento Biodiversità affronteranno, con semplicità e anche tramite esperienze sensoriali dirette per i visitatori, temi di estrema attualità che rappresentano il loro lavoro quotidiano quali la salvaguardia delle foreste, il recupero e la salvaguardia degli animali selvatici, il dissesto idrogeologico, il riciclo, le energie rinnovabili ed altro.

L’evento rappresenterà inoltre un’occasione di incontro su temi di assoluta rilevanza ed attualità con le scolaresche di ogni ordine e grado della città e della provincia, che hanno accolto con entusiasmo l’invito a partecipare all’evento.

Nell'occasione saranno distribuiti vari gadgets inerenti la conoscenza e la valorizzazione dell'ambiente.