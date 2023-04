Bedizzole: "Noi siamo natura. Un nuovo modo di stare al mondo"

Per la rassegna "La natura che cura", in collaborazione con la Rete Cauto e il progetto Life SalvaGuARDiA, incontro con Gianfranco Bologna "Noi siamo natura. Un nuovo modo di stare al mondo" presso la Biblioteca di Bedizzole, in via A. De Gasperi, mercoledì 10 maggio alle ore 20:30



Naturalista e ambientalista, Gianfranco Bologna è Presidente Onorario della Comunità Scientifica del WWF Italia, Full member del Club of Rome, Segretario generale della Fondazione Aurelio Peccei. È tra i coordinatori nazionali dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS). Da oltre 45 anni opera nel campo culturale, divulgativo e progettuale della sostenibilità e della conservazione della natura.



Ha svolto e svolge attività didattiche in numerose Università e ha scritto diversi volumi sulla natura e la sostenibilità, curando l’edizione italiana di moltissimi libri dei più prestigiosi esperti di sostenibilità a livello internazionale.



Nel 2022 ha pubblicato, per Edizioni Ambiente, Noi siamo natura. Un nuovo modo di stare al mondo, un libro appassionato e affascinante che ci ricorda come le nostre esistenze siano strettamente correlate con il mondo naturale, raccontandoci come il nostro corpo contenga gli stessi elementi chimici formatisi dall’esplosione delle prime stelle, comuni a tutti gli esseri viventi. Gianfranco Bologna riunisce le conoscenze più aggiornate di astrofisica e cosmologia, geologia e climatologia, genetica ed ecologia, sociologia ed economia, e ne evidenzia le relazioni indispensabili per rapportarci in modo equilibrato con la natura. Per superare gli steccati tra discipline e orientarsi verso una vera sostenibilità.





biblioteca@comune.bedizzole.bs.it