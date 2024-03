Bedizzole: DocsMarshal Day, la giornata dedicata all’innovazione e al futuro

Giunta alla sua terza edizione, torna anche quest’anno il DocsMarshal Day, la giornata dedicata all’innovazione e al futuro del Business Process Management (BPM) e Business Process Automation (BPA), con lo scopo di raccontare lo stato dell’arte e le prospettive del settore.



L’appuntamento è per mercoledì 20 marzo, dalle ore 9.00 alle ore 16.00, presso Palazzo Gambara, a Bedizzole (BS), a pochi passi dal lago di Garda. Sarà l’occasione per riflettere insieme a esperti e leader del settore sulle potenzialità delle tecnologie a supporto dell’uomo, sull’importanza della corretta gestione delle risorse e dei processi all’interno dell’azienda e sull’integrazione dell’AI nell’ambito del BPM grazie a DocsMarshal e alla sua applicazione in ambiti eterogenei tra loro, come per esempio: design, food e sanità.



Tra gli ospiti che si alterneranno sul palco del dDay 2024: Luca Cavedaghi, CEO di Cualeva; Laura Leorati, Grants & Financial Manager di DIM Group; Andrea Bonardi, CTO del Gruppo Clerici; Luca Zanirato, Technical Manager del Gruppo Clerici; Francesca Periti, Project Manager di Cualeva; Nicola Napoletano, Responsabile Area Business & Artificial Intelligence di Casillo Group; Giacinto Fiore e Pasquale Viscanti, Co-Founder di IA Spiegata Semplice & AI WEEK; Andrea Dester, Project Manager di Cualeva; Marco Varelli, Amministratore Delegato e Lab Manager dell’Istituto Diagnostico Varelli. A moderare la conferenza Eleonora Chioda, giornalista professionista ed esperta di innovazione.



“Secondo il recente rapporto Business Process Management Industry Size, stilato da Markets and Markets, il mercato del BPM raggiungerà i 14,4 miliardi di dollari entro il 2025, con un tasso di crescita annuo del 10,5%. Tra i principali driver di crescita del settore non stupisce che ci siano: l’integrazione dell’intelligenza artificiale e del machine learning per l’automazione delle attività aziendali e la riduzione degli errori manuali - commenta Luca Cavedaghi, CEO di Cualeva - L’obiettivo del DocsMarshal Day è proprio quello di trasmettere l’importanza per le aziende di ottimizzare i processi, gestire i dati, il tempo e le risorse interne ed esterne, grazie a sistemi automatizzati, attraverso case history e testimonianze di realtà che spaziano in ogni settore e che per quel giorno saranno rappresentati dal food, dalla sanità, fino ad arrivare al design, che hanno adottato la nostra piattaforma e che hanno visto migliorare significativamente le condizioni di lavoro e aumentare non solo la produttività, ma anche la qualità aziendale.”



Per conoscere l’agenda della giornata, scoprire i temi degli interventi e iscriversi alla conferenza, è possibile consultare il sito: https://dday.docsmarshal.com/