Bedizzole: "Il mito delle cicale: vivere ad un'altra velocità"

La Biblioteca di Tebe: luoghi di cura dell'anima, rassegna organizzata dal Sistema bibliotecario Brescia Est, in collaborazione con l'Ufficio scolastico per la Lombardia e Sef - Formazione e Ricerca sul Neo-Funzionalismo, presenta: biblioteche filosofiche. Il mito delle cicale: vivere ad un'altra velocità. Laboratorio filosofico con Michele Lobaccaro. Presso la Biblioteca Comunale di Bedizzole mercoledì 8 febbraio alle ore 20.30



Gli incontri di Biblioteche Filosofiche hanno l’obiettivo di offrire uno spazio dove l’isolamento radicalizzato degli ultimi anni venga superato in un luogo (la biblioteca) dedicato al pensare insieme, e in un tempo che è quello della riflessione, condivisa in una ritrovata presenza fisica. Sono incontri che stimolano il confronto critico e libero, per non smettere mai di pensare.

Gli incontri si svolgeranno secondo le modalità delle pratiche filosofiche in comunità.





biblioteca@comune.bedizzole.bs.it