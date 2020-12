Brescia: Il Baratto del Libro

Una nuova vita per un tuo libro, un nuovo libro nella tua vita.

-Chi siamo?

Siamo in gruppo di amici che ama i libri, la lettura e tutto ciò che ne consegue;

crediamo inoltre che il piacere della lettura debba essere condiviso.



Il Baratto del Libro è nato proprio per condividere e promuovere questa nostra passione. Vogliamo precisare che è una manifestazione portata avanti esclusivamente da volontari, senza scopo di lucro e completamente apolitica.

-Che cos'è Il Baratto del Libro?

Lo dice la parola stessa... Un baratto, io do un libro a te e tu dai un libro a me.

-Come funziona?



Ci si registra in segreteria (solo il nome, niente dati sensibili, a noi serve solo per le statistiche), si lasciano i propri libri, si parte alla ricerca di nuovi libri tra i tavoli. Alla fine si passa di nuovo in segreteria, per confermare il numero di libri scambiati. Lo scambio dovrebbe essere 1/1, ma non siamo particolarmente fiscali.



Poche e semplici regole:

-Si possono scambiare libri di ogni genere (tranne testi scolastici e pornografia)

-I libri devono essere in buone condizioni, non portate volumi che non prendereste

-Le pubblicazioni in più volumi devono essere complete

-Accettiamo solo riviste di cucine

-Dvd e cd devono essere originali



BUONI LIBRI A TUTTI, VI ASPETTIAMO