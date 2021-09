Concorso di Eleganza auto d'epoca castello di Meano

Nel Castello di Meano (dimora privata aperta al pubblico gratuitamente per gentile concessione) si svolgera il Concorso che vedrà meravigliose autovetture storiche concorrere per il premio di "Bella Castellana".



Le premiazioni e la Lotteria si svolgeranno invece nella Villa Feltrinelli a Gerolanuova (Pompiano) anch'essa aperta al pubblico per l'occasione.





Orario dalle 16:00 alle 17:30 alla Villa Feltrinelli

