Aquaria di Sirmione: "Il grande respiro dell’acqua"

Terme di Sirmione diventa rifugio per vivere esperienze consapevoli di salute, benessere e ricerca di equilibrio fisico e mentale. Il grande respiro dell’acqua è il concept che identifica l’innovativa proposta in cui discipline antiche, conoscenze moderne scientificamente validate offrono un reale benessere preventivo e opportunità di rigenerazione, di miglioramento personale e del proprio stile di vita. Un’offerta che si declina al Grand Hotel Terme, il 5 stelle di Terme di Sirmione, con programmi Retreat e ad Aquaria Thermal SPA con un evento speciale.

Il 19 e il 20 maggio la miglior Mineral & Hot Springs Spa al mondo, eletta nel 2021 dagli Haute Grandeur Global SPA Awards, accoglie l’ospite in un viaggio di contatto con se stesso, nel contesto naturale e suggestivo del Lago di Garda. Due giorni in cui un team di esperti di fama nazionale opera in modo sinergico per vivere i benefici dell’acqua termale sulfurea salsobromoiodica, di una nutrizione sana e di discipline quali lo Yoga, il Water Thermal Yoga, la Mindfulness, Qi Gong con bastoni, la camminata consapevole tra gli ulivi. Il grande respiro dell’acqua è un percorso personalizzabile che lascerà a ogni partecipante un ricco patrimonio di conoscenza e pratiche di consapevolezza per agire un reale cambiamento nella propria vita e in quella della propria famiglia.

L’evento si sviluppa su due temi guida: il 19 maggio gli interventi degli esperti, le sessioni, le attività, le consulenze, i trattamenti termali e la nutrizione sono volti a “sentire il respiro” mentre venerdì 20 maggio il focus è “sentire il corpo”. Filo conduttore delle attività è l'acqua sulfurea, in cui immergersi, avvolgersi e respirare per ritrovare il proprio equilibrio. Una risorsa, insieme al suo fango, unica dalle proprietà antinfiammatorie e antiossidanti, di rafforzamento del sistema immunitario, calmanti e rilassanti.

Momento centrale del programma è la plenaria teorico esperienziale che apre la giornata: il 19 maggio “La rinascita del respiro: acqua termale, yoga e alimentazione”, venerdì 20 maggio “Sentire il corpo, affidarsi all’acqua termale. Purificazione e sistema immunitario”. A intervenire saranno Peggy Eskenazi, insegnante di Yoga con una lunga esperienza in Raja Yoga, Meditazione, Yoga in Gravidanza e Post parto, Yoga per la terza età, è stata membro del consiglio direttivo della YANI (Associazione Nazionale Insegnanti Yoga), Anna Villarini, Biologa, Nutrizionista e specialista in Scienze dell'Alimentazione, studia lo stretto legame tra alimentazione e tumori. Svolge attività clinica e di coordinazione in numerosi progetti tra cui Diana5 e Carlo Sturani, medico pneumologo e specialista in Medicina Interna, già Direttore Scientifico Sanitario di Terme di Sirmione, è ora Membro del suo Comitato Scientifico. Unisce la profonda conoscenza delle malattie dell’apparato respiratorio e della medicina termale a favore di studi scientifici sull’impiego dell’acqua e del fango termale. A questi esperti, che saranno disponibili anche per consulenze individuali, si affiancano professionisti di Terme di Sirmione: insegnanti certificati di yoga e mindfulness, fisioterapisti osteopati e gli chef impegnati in show cooking.

La respirazione consapevole, l’acqua termale sulfurea e un’alimentazione equilibrata diventano i grandi alleati per mantenersi in salute. Nel corso dell’evento le persone saranno invitate a prendere coscienza del proprio modo di respirare e dei meccanismi dell’atto respiratorio per riapprendere una respirazione stabile e completa che agisce direttamente sugli stati emotivi, quali ansia, rabbia, insicurezza, demotivazione, stanchezza e stress. Per la prima volta l’efficacia della medicina termale è potenziata dal Pranayama, antica scienza della tradizione yogica che ha studiato a fondo il respiro. Allo stesso modo ‘Il grande respiro dell’acqua’ diventa un momento privilegiato per fermarsi e tornare a sentire il corpo, dare spazio ai sensi: riposare immersi nella natura, a contatto con l’acqua termale, avvolti dal fango, accarezzati dalla brezza del lago. Tornare a sentire il corpo permette di ritrovare il proprio centro e di recuperare l’energia per trasformare stati emotivi e rigenerarsi. Il respiro è il ponte tra la mente e il corpo.