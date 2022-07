Anfo: rocca in 3d

Grande Novità alla Rocca d'Anfo. Non perderti l'emozione di vedere la Rocca con occhi diversi !!

Evento di presentazione del progetto "INN-Valle Sabbia - Innovative and immersive Experience nei poli culturali valsabbini. Realizzato grazie alla spesa sostenuta a valere sulla Misura Lombardia Attrattiva - Regione Lombardia.



Programma della serata:

Ore 18:30 presentazione video Rocca in 3D, con l'intervento del Presidente di Comunità Montana di Valle Sabbia Giovanmaria Flocchini, il progettista Stefano Benedetti e lo storico Carlo Andrea Postinger.

Ore 19:30 scopri la Rocca d'Anfo da un'altra prospettiva attraverso l'uso dei visori.

Ore 19:30 band musicale "Moby Dik" e Food track con "Senso Unico on the road"



E' gradita la prenotazione al n. 375 622 1121 (ufficio turistico)