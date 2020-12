Loteria, il nuovo singolo di Andrea Van Cleef e Mekis: tra danze ritmiche e chitarre psichedeliche

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Danze tribali, ritmiche, psichedeliche e chitarre avvolgenti. Fra musica psichedelica, desert rock, ambient e chill out. Questi sono gli elementi della prima traccia (rinominata già anche come Original Soundtrack) a cura dei due musicisti bresciani Andrea Van Cleef e Mekis. Si legge nel comunicato dalla: "necessità d’espressione nel mondo non solamente musicale, ma anche dell’immagine". Coinvolgere tutti i sensi dell'ascoltatore. Questo è l'obiettivo di questo nuovissimo duo che promette sicuramente di far parlare di sé: Andrea Van Cleef, verso la sua riproposizione del concetto di psichedelia, nelle sue diverse varianti; dal folk psichedelico dei progetti solisti allo stoner e doom-hard-psych degli Humulus, con i quali Andrea registra e intraprende tour in Italia ed Europa.

Mekis, impegnato a tempo pieno nel mondo della musica Dub e Trip Hop, prima con i Road to Zion, ora con Dub Archive, Obeah e Fronte Unico. Loteria è impreziosito oltre che dal videoclip, dalla presenza alla voce di Laura Sirani che completa così la proposta amplificando quella danza strumentale proposto dal duo. Il brano è stato messo in cantiere da Cockroach International Production, associazione culturale musicale attiva da ormai 5 anni nella città di Brescia con eventi, produzioni discografiche ed artistiche e da quasi 2 anni anche nella città di Genova e Savona.

"Credo che sia una delle esperienze più interessanti della mia vita" conferma Mekis. "Poter confrontarmi con persone come Andrea Van Cleef, ti accrescono in tutti i sensi: professionali, artistici, umani". La data, quindi, di lancio del singolo "Loteria" è prevista in data 8 Dicembre 2020, sul sito dell'associazione www.cockroachintproduction.com, in 36 digital store sparsi per il web come Spotify & co. e il videoclip su Youtube e nei principali canali social del duo.