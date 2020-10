“Un sogno non svanisce”, è uscito il nuovo singolo di Andrea Pimpini

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Da venerdì 9 Ottobre è disponibile in digital download e su tutte le piattaforme streaming “Un sogno non svanisce”, il nuovo singolo estivo del cantautore italiano Andrea Pimpini. Il brano anticipa il nuovo album di inediti in uscita Venerdì 30 Ottobre “Quando Cammini Per Strada” (Level Music / Warner Music Group) già disponibile per il pre-save: https://levelmusic.lnk.to/quandocamminiperstrada.

“Un Sogno Non Svanisce” rappresenta un assaggio di ciò che sarà il nuovo disco Un brano caratterizzato da una forte carica pop-rock, dall’inconfondibile voce di Andrea Pimpini e dal testo semplice ma allo stesso tempo profondo. Un invito a credere nei propri sogni e a lasciar perdere critiche e giudizi della gente. Perché chi critica, come recita la canzone, non ha sogni “Quando Cammini Per Strada” è il terzo album di Andrea Pimpini e segna una svolta decisiva rispetto ai precedenti lavori discografici dell’artista “Lo definirei il mio disco più bello – spiega Andrea – Spero che la gente lo apprezzi, ci ho lavorato tanto e ho cercato di portare un prodotto migliore rispetto ai miei precedenti lavori in studio”.

Andrea Pimpini, 18 anni, è un giovane cantautore italiano. Il suo debutto avviene nel 2017 quando, in occasione del Festival Romics, Fiera di Roma, si esibisce davanti a migliaia di persone. Un anno dopo, nel 2018, pubblica il suo primo singolo “Maledetta Realtà” che viene presentato in anteprima al Castle Fondi Music Festival e alla nuova edizione Romics. A Dicembre dello stesso anno Andrea pubblica “Neve Bianca”, singolo natalizio presentato in anteprima su Radio RID96.8. Il brano, accolto con grande entusiasmo dal pubblico, viene promosso da Zoomagazine, Lifestyle Blog e Greater Fool Media. Nel 2019 esce “Lacrima”, il primo disco di inediti di Andrea Pimpini. L'album riceve migliaia di stream e viene promosso su IlPescara. Nel 2020, grazie all’iniziativa #iosuonodacasa e al successo del disco, le dirette streaming di Andrea Pimpini vengono annunciate sulle più importanti testate giornalistiche d’Italia: Radio RAI 2, Sky TG24, Optimagazine, Rockol.it e All Music Italia.