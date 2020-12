E' online il video del nuovo singolo di Andrea Pimpini: “Amore Ciao”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Da mercoledì 9 dicembre è online il video lyric ufficiale di “AMORE CIAO”, il nuovo singolo del cantautore ANDREA PIMPINI, estratto dall’album “Quando Cammini Per Strada” (Level Music / Warner Music Group): “Amore Ciao”, scritto interamente da Andrea Pimpini, è un brano che racconta un’intensa storia d’amore. «E’ facile dire “ti amo” a una persona. E’ più difficile spiegare a quella persona cosa si prova in sua compagnia. – Dichiara Andrea Pimpini – “Il sole splende, il mare danza, il vento soffia e il mio cuore non trova mai pace”»



“Amore Ciao” è una delle cinque canzoni contenute nel nuovo EP. “Quando Cammini Per Strada” uscito lo scorso 30 Ottobre. Questa la tracklist: “Quando Cammini Per Strada”, “Un Sogno Non Svanisce”, “Amore Ciao”, “Scusa”, “Un Lungo Viaggio” Sabato 19 Dicembre, Andrea Pimpini sarà in diretta YouTube per presentare il suo “Concerto di Natale”. In scaletta sono previsti brani inediti e tante cover (Modà, Annalisa, Francesco Renga, Riccardo Cocciante, ecc.) Link per assistere alla diretta.



Dagli ultimi dati Spotify pubblicati sul profilo instagram di Andrea Pimpini, inoltre, è emerso che quest’anno oltre 5.500 persone, solo su Spotify, hanno ascoltato gli ultimi brani del cantautore e che questi sono stati riprodotti per oltre 268 ore! Come se qualcuno avesse iniziato ad ascoltarli il 22 Novembre e non si fosse più fermato! Andrea Pimpini è un cantante emergente di Pescara (Abruzzo).



Il suo debutto avviene nel 2017 quando, in occasione del Festival Romics di Roma, si esibisce davanti a migliaia di persone. Un anno dopo, nel 2018, pubblica il suo primo singolo “Maledetta Realtà” che viene presentato in anteprima al Castle Fondi Music Festival e al Romics. A Dicembre dello stesso anno, Andrea pubblica “Neve Bianca”, singolo natalizio presentato in anteprima su Radio RID96.8. Il brano viene accolto con grande entusiasmo dal pubblico e viene promosso da Zoomagazine, Lifestyle Blog e Greater Fool Media. Nel 2019, dopo aver pubblicato “Come un eroe” che viene presentato in anteprima sul canale YouTube del Romics, esce “Lacrima”, il primo disco di inediti di Andrea Pimpini. Nel 2020, grazie all’iniziativa #iosuonodacasa e al successo del disco, le dirette streaming di Andrea Pimpini vengono condivise sulle più importanti testate giornalistiche d’Italia: Radio RAI 2, Sky TG24, Optimagazine, Rockol.it e All Music Italia. Il 31 Ottobre 2020 esce il nuovo album “Quando Cammini Per Strada”