"Custodi dell'educare": a Brescia il convegno dei capi scout Agesci

“Custodi dell’educare: siamo l’oggi del domani”; il 25 e il 26 marzo si terrà a Brescia un incontro regionale che vedrà protagonisti capi scout di Agesci (Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani) provenienti da tutta la Lombardia. Dopo oltre 10 anni dall’ultimo convegno che si era tenuto nel 2012, 1500 capi si confronteranno sui temi dell’educazione e sulla scelta di mettersi al servizio.

Il sabato i partecipanti saranno raccolti in 15 luoghi della città e vivranno l’incontro con 45 testimoni che condivideranno la loro storia personale permettendo ai partecipanti di riscoprire come la decisione di dedicarsi oggi all'educazione dei bambini e dei giovani sia una scelta controcorrente e di valore fondamentale per l'intera società.

Durante la serata di sabato è previsto un momento di scoperta della città di Brescia (Capitale della cultura 2023 insieme a Bergamo): grazie alla collaborazione di alcune guide turistiche i capi potranno visitare alcuni dei luoghi più significativi della città dal punto di vista storico e artistico.



Nella giornata di domenica 26 marzo, tutti convergeranno al BrixiaForum per una tavola rotonda, che si propone di dare spunti di riflessione sulle tematiche affrontate e aprire lo sguardo a nuove sfide educative che interpellano gli educatori oggi. Laura Bellomi, giornalista e caporedattrice di Proposta Educativa, modera l’incontro tra Donatella Mela - medico e già Capo Guida d’Italia - P. Roberto Del Riccio - Assistente Generale Agesci e Provinciale della Provincia Euro-Mediterranea dei Gesuiti - e Zakia Seddiki - Fondatrice e Presidente della Fondazione Mama Sofia, moglie dell’ambasciatore italiano in Repubblica Democratica del Congo, Luca Attanasio, ucciso il 22 febbraio 2021 in un attacco contro il convoglio delle Nazioni Unite.